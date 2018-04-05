桃園國民黨募款 「一塊投藍」

2018-04-05 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



國民黨桃園市黨部製作仿易開罐型撲滿，呼籲黨員「一塊投藍」作為小額捐款。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook 國民黨財務困窘，今年2月起桃園市黨部1年1400萬元人事費也斷炊，仰賴自籌財源或募款度日。

市黨部為求生存，近月首度發出2萬個供小額捐款的撲滿，主委楊敏盛籲支持者伸出援手「一塊投藍」。

楊敏盛也發出公開信沉痛表示，國民黨因黨產凍結，面臨前所未有的財政困境，「再退一步即無死所」，黨中央只發給書記長與一組總幹事2人薪水，無法負擔其餘1年1400萬元的黨工人事費。

「我們不能棄械投降，反而要逆勢而上」，楊敏盛說，目前黨工薪水仰賴黨費、小額捐款與企業政治獻金維持，年底選舉國民黨勢必背水一戰，為維持現有陣容與運作，絕不能裁員減薪，希望黨員踴躍認捐撲滿、有錢出錢。

總統蔡英文過去選舉期間曾推小豬撲滿，桃園市黨部本也想仿造動物造型，推出小牛撲滿。

但經多方考量後，改推別具特色的易開罐撲滿，印國民黨黨徽寫「一塊投藍」，希望支持者「一塊挺國民、一筒愛台灣」。

楊敏盛說，希望大家把買菜、購物所剩的零錢投入，每天積少成多、聚沙成塔，4個月應該可以裝滿。

撲滿近月陸續發出，有黨員認為，「投1塊、5塊太慢了」，直接將鈔票塞入撲滿，給予支持。

楊敏盛表示，「若最後有6成撲滿回娘家，相信對黨部會有很大助力」，希望黨員行有餘力認捐，預計6月統一回收撲滿。