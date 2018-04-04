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立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01聯合報 記者丘采薇╱即時報導

最近政府進行多項改革，立法院周圍陳抗不斷，為避免發生意外，院方再度加強防禦功能，趁清明連假將位於鎮江街的後門加高40公分。

立法院日前因經常被蛇籠拒馬包圍，挨批「鎮江看守所」，後門原約175公分，加高後超過兩百公分。不過院方表示，相關工程只是例行性工作，並沒有針對性。

立法院鎮江街後門，為防陳抗加高40公分。記者丘采薇／攝影
立法院鎮江街後門，為防陳抗加高40公分。記者丘采薇／攝影
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立法院陳抗連假
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