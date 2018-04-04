立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



最近政府進行多項改革，立法院周圍陳抗不斷，為避免發生意外，院方再度加強防禦功能，趁清明連假將位於鎮江街的後門加高40公分。