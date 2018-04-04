洪秀柱會劉結一 洪：兩岸融合大陸要展現包容胸襟

2018-04-04 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱（右二）。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook 正在大陸訪問的前國民黨主席洪秀柱，今天中午與國台辦主任劉結一會談。劉結一表示，台灣人民的前途與台灣發展的基礎在於兩岸的和平統一。洪秀柱則指出，如何真正做到兩岸融合，心靈契合，須要大陸展現更大包容的胸襟與更多的智慧。

洪秀柱辦公室發言人李昶志表示，洪秀柱今天中午與劉結一會談，這是繼去年11月首次會見後，第二次「洪劉會談」。

洪秀柱辦公室發布新聞稿指出，劉結一在會談時表示，因應國際現況，憂心現在的台海情勢變得更為嚴峻，希望兩岸有志者能為維護兩岸和平而努力。

劉結一指出，自十九大以及31項惠台措施發佈後，他關注到台灣支持和平統一的聲音與民調有增加的趨勢，希望這樣的現象能持續擴大。台灣人民的前途與台灣發展的基礎在於兩岸的和平統一。

洪秀柱表示，台灣過去這段期間，教科書去中國化、台獨化，使得兩岸關係越走越遠，將不利未來的統一！如何真正做到兩岸融合，心靈契合，須要大陸展現更大包容的胸襟與更多的智慧。

洪秀柱認為，國台辦發佈的31項惠台措施是中共中央總結多年來各界反應的意見，所形成的對台重要政策。涵蓋面甚廣，含金量甚多，希望大陸地方政府在施行細則與實際執行上務必落實，否則將落人口舌、認為口惠實不至，因而引發其他爭議。

最後，洪秀柱期待兩岸之間能夠共同良性互動，並且給予在大陸的台商、台生、台眷更多的照顧。