綠北市恐落第三？扁批蔡：執政兩年的領袖不應說這種話

前總統陳水扁(右)最近不斷在「新勇哥物語」評論民進黨選舉事務。圖左為蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前總統陳水扁最近不斷評論民進黨選舉事務，他發表的「新勇哥物語」再度對民進黨是否於年底台北市長選舉推出自己人表示意見，他認為，民進黨主席蔡英文日前與獨派大老會晤時，強調若民進黨在台北市長選舉推自己人，恐落到第三名，「再怎麼樣的選情不利，一個堂堂完全執政二年的政黨領袖都不應該說出那樣的話！？」

最新「新勇哥物語」全文如下：

勇弟：有一點我百思不解。2年前總統大選，蔡英文在台北市大贏對手朱立倫21萬票；在新北市更狂勝46萬票。才不過2年，民進黨在年底雙北市長選舉，卻陷入推不出人選的窘境。怎會這樣呢？

勇哥：沒錯，民意如流水，大環境也有很大的改變。但民進黨也不是完全沒機會，事情沒有想像中的悲觀，只要不私心作祟，或者太過派系考量，民進黨在雙北還是大有可為的。

勇弟：那為什麼民進黨二位主要選戰操盤手好像沒那麼有信心？主席蔡英文在與獨派大老會晤時表示，若民進黨在台北市長選舉推人，恐落到第三名。黨秘書長洪耀福更在內部幹部會議報告，如民進黨在台北市長選舉派人，而讓柯市長勝出，柯文哲就變成台灣最大尾。我雖然對政治不懂，但我也知道，再怎麼樣的選情不利，一個堂堂完全執政二年的政黨領袖都不應該說出那樣的話！？

勇哥：什麼時候你變聰明了？不說新北曾經民進黨尤蘇4任16年綠色執政，單以24年來台北市長選舉為例，民進黨候選人得票率從36%到46%，只要好好提名適當候選人，固守樓地板36%的得票率，再怎麼樣的選情不好，也不致於落居第三。

勇弟：這種未選先認輸的說法，讓我想起當年阿扁當市長時，為了總統選制的修憲，究採相對多數還是絕對多數，當時黨主席也找過阿扁。你可以說說看嗎？

勇哥：當年主席為了說服阿扁能支持總統選制改採絕對多數制的理由是，民進黨選總統不可能拿第一，頂多拿第二。所以相對多數決勝負，民進黨不可能贏，只能靠第二輪，第二名與第三名合作才能勝出。阿扁回覆主席：為什麼那麼沒志氣？為什麼民進黨只能拿第二而不能拿第一？

勇弟：還好有阿扁的堅持，否則2000年拿第一的阿扁不算當選，再進行第二輪，變成第二第三的宋連合作，哪有史上第一次的政黨輪替！？