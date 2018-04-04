朱立倫、江宜樺、洪秀柱紛登陸 會國台辦主任劉結一

2018-04-04 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



繼新北市長朱立倫登陸訪問與中國大陸國台辦主任劉結一會面，前行政院長江宜樺3月29日也應邀前往大陸參訪，江宜樺在訪問期間除了與大陸涉台事務機構官員及學界廣泛接觸交流，也與國台辦主任劉結一進行會晤。

另外，國民黨前主席洪秀柱於4月2日至4月6日受邀前往陝西，出席「戊戌年清明節軒轅黃帝祭祀典禮」。洪秀柱在祭祀大典上也將與劉結一會面，雙方也有可能進行雙邊會晤。

藍營領袖紛紛登陸與劉結一會面，國民黨主席吳敦義能否登陸出席國共兩岸論壇，目前仍在做最後安排，總統府是否准吳敦義登陸，更在未定之天。

針對吳敦義訪陸，外界一直傳出破局說，甚至傳出吳敦義派去大陸聯繫的核心幕僚連劉結一都見不到，但據了解，此一傳聞與事實完全不符，國共論壇不但一直在安排洽談中，吳的核心幕僚登陸洽談關鍵議題時，洽談的對象就是劉結一。

江宜樺是應學界友人之邀，於3月29日前往中國大陸參訪，預4月6日結束訪問行程 。江宜樺此行主要活動是在上海交通大學及北京清華大學各發表一場演講，另外也參訪若干學術機構、青創基地、智庫單位，並會晤大陸涉台事務官員。

長風基金會表示，江宜樺此次參訪行程，是卸任之後第一次赴陸參訪，距離上次到大陸參訪演講，已經有十年之久。據了解，江宜樺能順利登陸，是因卸任行政院長已超過3年管制期，因此才能以前閣揆身份，成為「馬習會」後前馬政府核心官員訪陸的首例。

長風基金會表示，江宜樺希望透過此次參訪，實地深入了解中國大陸在近年來的發展及變化，並規劃如何促進兩岸青年的良性互動與交流。

江宜樺在上海交大的講題是「漢娜．阿倫特哲學思想的時代意義」，在北京清華的題目是「公共治理經驗談」。

除了演講，江宜樺也拜會了上海交大、北京清華大學以及北京大學的校領導，並特別前往清華蘇世民學院參訪，了解該學院培養全球青年領袖人才的課程規劃，以及長風基金會未來與該學院合作培育台灣青年人才的可能。

在智庫方面，江宜樺與中國社會科學院台研所、清華大學國家戰略研究院、北京民智研究院等機構負責人晤談。

長風基金會表示，江宜樺同時也接受邀訪單位的安排，與若干大陸涉台事務機構官員及學者專家會晤，就目前兩岸關係之現況及未來可能發展交換意見，以增進彼此之了解。

另外，江宜樺也參訪了台灣青年在大陸的創業平台，表達對赴陸發展青年的關心，並參加台灣企業在大陸舉辦的文化交流活動，替赴陸打拼之台商加油打氣。

長風基金會將於4月7日邀請前行政院長毛治國博士，舉辦「用勢不用力」之專題演講。結束訪陸的江宜樺將親自出席這場演講。