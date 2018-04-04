盼促兩岸青年交流 江宜樺訪陸會晤劉結一

2018-04-04 16:53 中央社 記者劉麗榮台北4日電



前行政院長江宜樺。聯合報系資料照片。圖／江宜樺臉書 分享 facebook 繼新北市長朱立倫訪陸與中國大陸國台辦主任劉結一會面，前行政院長江宜樺日前也應邀前往大陸參訪，會晤大陸涉台事務機構官員及學者，也安排與國台辦主任劉結一會面。

前行政院長、長風基金會董事長江宜樺應學界友人邀請，於3月29日前往中國大陸參訪，預計6日結束行程。長風基金會下午發布新聞稿指出，此行主要行程是在上海交通大學、北京清華大學發表演講，並會晤大陸涉台事務官員。

長風基金會表示，這是江宜樺卸任行政院長後，第一次赴陸參訪，距離上次到大陸參訪演講，已經有十年之久。江宜樺希望透過此次參訪，實地深入瞭解中國大陸在近年來的發展及變化，並規劃如何促進兩岸青年的良性互動與交流。

長風基金會說，江宜樺是接受邀訪單位的安排，與若干大陸涉台事務機構官員及學者專家會晤，就目前兩岸關係的現況及未來可能發展交換意見，增進彼此的瞭解。知情人士說，也有安排與國台辦主任劉結一會面。

長風基金會指出，江宜樺在上海交大的講題是「漢娜．阿倫特哲學思想的時代意義」，在北京清華的題目是「公共治理經驗談」。

除了演講，江宜樺也拜會了上海交大、北京清大以及北京大學的校領導，並特別前往清華蘇世民學院參訪，瞭解培養全球青年領袖人才的課程規劃，及長風基金會未來與清華蘇世民學院合作培育台灣青年人才的可能。

智庫方面，江宜樺與中國社會科學院台研所、清華大學國家戰略研究院、北京民智研究院等機構負責人晤談。

江宜樺參訪行程預計6日結束。長風基金會7日邀請前行政院長毛治國專題演講「用勢不用力」，分享管理心法與秘訣，江宜樺也會親自出席致詞。

此外，朱立倫日前在上海與劉結一會面，被視為藍營對大陸溝通的「第二管道」。朱立倫表示，只要對台灣民眾、台商及台生有幫助的事情，大家都可以當管道。