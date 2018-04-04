藍委擬提案 幼兒園中有違規事項須主動通報

2018-04-04 14:43 中央社 台北4日電



國民黨立委許淑華將提案修正幼兒教育及照顧法，要求幼兒園須在24小時內主動通報違規情事。 聯合報系資料照 分享 facebook 為了確保兒童在幼兒園中的各項安全，國民黨立委許淑華將提案修正幼兒教育及照顧法，要求幼兒園須在24小時內主動通報違規情事，未主動通報最重可處新台幣1萬5000元的罰鍰。

許淑華今天向中央社記者表示，依據2017年台北市政府對全市141家幼兒園進行聯合稽查，以「超收學生」、「師生比不足」、「師資未具教保資格」為違規的主要樣態。也有知名的幼兒園出現這樣的狀況，這顯現出主管機關對幼兒園進行檢查、輔導、評鑑的成效不彰，違規日趨嚴重。

她說，這些違規樣態不僅影響幼兒教育權利，幼兒園的師生比、空間配置及防火設施，皆依據災難發生幼兒順利逃生的比例計算，一旦發生意外可能造成幼兒無法順利逃生，嚴重危害幼兒的人身安全。

許淑華表示，有鑑於家庭暴力防治法、兒童及少年福利與權益保障法，皆有法律明定通報機制，她也將提案修正幼兒教育及照顧法，要求幼兒園負責人、教保服務人員等相關人員，若幼兒園違反了幼兒教育及照顧法中的相關規定，應於24小時內立即通報主管機關。

許淑華說，未主動通報，處幼兒園負責人、教保服務人員3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰，若情節重大，得為減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可的處分。