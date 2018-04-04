親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
陳菊接府秘書長?
藍綠各黨拚選戰
振興國旅救觀光
慈湖潑漆案後續
政治
軍事
綜合
合陽天擎

週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

草原沒有墓碑：蒙古族怎麼替成吉思汗掃墓？

影／國小生問有沒有女友 馬英九傻眼：怎會問這種問題

2018-04-04 12:32聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

今日是一年一度兒童節，前總統馬英九為實現台北市東興國小小朋友的願望，昨日特地到學校與25位小朋友近距離接觸，同時還開放問答。小朋友的童言童語，逗得是全場哈哈大笑，有學童甚至問，為什麼總統被告？總統有沒有女朋友？等問題，馬英九也有問必答，展現親民作風。

台北市南港區東新國小四年四班班導師林冠志表示，班上25位小朋友，有的來自低收入戶，有的來自中低收入戶，還有的媽媽是外籍配偶，包括大陸配偶、印尼配偶和越南配偶。平時上課常以各國總統的故事，鼓勵小朋友們要認真進取，但孩子們常對說，如果有一天能親眼看到總統就好了。因此今年農曆年前寫信給馬英九，期望他在今年兒童節到班上說故事，也是給小小驚喜。

馬英九在教室內與學童坐在一起，小朋友們圍著他，童言童語問著一些可愛又有趣的問題。有學童問，總統，你會唱歌嗎？馬回，唱歌唱得不好。還有學童問，你都幾點回家？馬說，這小孩像是我太太一樣，平常大多晚上6、7點過後，偶爾會忙到很晚。更有學童問，你有沒有女朋友？馬傻眼數秒回說，是問我還沒當總統的時候嗎？怎麼會問這種問題？引發全場爆笑。

還有學童問，聽說總統被告？馬說，是常常被告，台灣是法治國家，該回應就去回應。有學童接著問，為什麼總統被告？馬回，「要問那些告我的人」，自己都不覺得該被告。

前總統馬英九趁兒童節之際，至國小與學童近距離互動。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九趁兒童節之際，至國小與學童近距離互動。圖／馬英九辦公室提供
分享
前總統馬英九趁兒童節之際，至國小與學童近距離互動。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九趁兒童節之際，至國小與學童近距離互動。圖／馬英九辦公室提供
分享

馬英九低收入戶兒童節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

又一起！外交部抗議無效 在菲涉詐騙國人遭遣送中國

2018-04-04 11:15

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

批黃煌雄掌促轉會 孫大千批：黃國昌才需被促進轉型

2018-04-04 09:23

孫大千、阿扁都談陳菊新職 陳菊：任何人的批評都謝謝

2018-04-04 12:17

中梵關係 知情人士：台灣掌握訊息與教廷溝通順暢

2018-04-04 11:50

追殺管中閔 羅智強：民進黨在打沒有槍砲的內戰

2018-04-04 10:52

【重磅快評】巴奈發表新專輯《凱道流浪記》

2018-04-04 10:13

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

清明祭祖祭哪個祖？ 馬英九、宋楚瑜、毛澤東都拜這一人

2018-04-04 08:00

切割「華僑為革命之母」？僑委會修法捨華僑改僑胞

2018-04-04 05:04

藍反空汙公投 送出提案連署書

2018-04-04 02:15

局長脫口懷疑陸配涉買辦 國安局發函陸配團體致歉

2018-04-04 01:16

陳師孟發函法院 調閱扁案評議簿

2018-04-03 23:29

消費鄭南榕介入藍營初選？前副發言人：綠這麼怕喔

2018-04-03 21:00

再嗆黃國昌 姚人多：拜託 把法條看一看好嗎？

2018-04-03 20:57

吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26

繼感謝小卡後 吳音寧開粉絲頁發「洋蔥文」

2018-04-03 19:10

影／《龍介台語小教室》不吃羊肉空惹一身膻

2018-04-03 18:42

連線啟動輔選？馬英九、郝龍斌明首攜手輔選子弟兵

2018-04-03 18:37

不放棄參與WHA 蔡英文推特分享「 阿巒的作文課」

2018-04-03 17:12

軍港遷移動土馬英九被遺忘 謝立功：令人不齒

2018-04-03 16:44

替台爭取參加WHA 20友邦周六將致函WHO幹事長

2018-04-03 16:20

影／國民黨新潮T發表 立委穿上身一秒變嗨咖

2018-04-03 16:17

不滿柯文哲「全紅」獨派發起「臭鞋丟臭人」運動

2018-04-03 16:10

航空公司無預警停業 最高罰2億或負責人關3年

2018-04-03 15:55

軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32

再嗆姚人多 黃國昌：提名黃煌雄掌促轉會是墮落決定

2018-04-03 14:34

政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

2018-04-03 14:22

選舉錢坑又來了！支應保險費 討好村里長

2018-04-03 14:01

冷眼集／年輕人看不到未來 才是重點

2018-04-03 13:48

調高時薪解決派遣 學者：難！

2018-04-03 13:46

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

人權館「噤聲的日常」展 黨外人士被噤聲？

2018-04-03 13:43

沃草／反對宗教捐款透明化 宮廟主委：公開只能離婚

2018-04-03 13:13

貨運司機疑過勞死 勞部將蒐證重新認定

2018-04-03 13:02

【即時短評】解決低薪 要讓勞工看得見未來

2018-04-03 12:37

派遣工立專法？學者：勞資無共識 有困難

2018-04-03 12:36

政院解決低薪方案：短期激進做法解決派遣工問題

2018-04-03 12:29

江惠民獲提名檢察總長 時力黨團提16問

2018-04-03 12:00
看更多

熱門文章

吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

潑漆台大生：轉型正義首清算的 竟是推動轉型正義的人

2018-04-03 15:55

軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32

評陳菊新職 扁新勇哥物語籲菊姐：不要化友為敵

2018-04-03 21:29

對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！

2018-04-03 13:08

繼感謝小卡後 吳音寧開粉絲頁發「洋蔥文」

2018-04-03 19:10

南部住宿補貼 學者：拿納稅人的錢 讓業者維持高房價

2018-04-03 14:41

清明祭祖祭哪個祖？ 馬英九、宋楚瑜、毛澤東都拜這一人

2018-04-04 08:00

靈柩潑漆遭起訴 涉案青年：有機會還是會去做

2018-04-03 14:03

賴揆：我確實是台獨的工作者

2018-04-04 00:31

軍港遷移動土馬英九被遺忘 謝立功：令人不齒

2018-04-03 16:44

沒邀馬英九來 林右昌：軍港遷移只有口惠是做不到

2018-04-03 21:13

又一起！外交部抗議無效 在菲涉詐騙國人遭遣送中國

2018-04-04 11:15

局長脫口懷疑陸配涉買辦 國安局發函陸配團體致歉

2018-04-04 01:16

【長知識】陸航OH-58D為何會演出「落地彈跳」？

2018-04-03 16:29

興航無預警停飛 旅行社6900萬飛了

2018-04-03 12:52

慈湖陵寢遭潑漆 蔣方智怡：國家若不尊重我們只有心痛

2018-04-03 14:00

軍方否認「最好的選擇」拍續集 專家説若有納稅人會哭

2018-04-04 01:14

抗議！搶救南部觀光大小眼 對嘉義不聞不問

2018-04-03 15:23

賴清德：當年史艷文被迫說北京話 純陽掌功力大受影響

2018-04-04 00:25

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

再嗆黃國昌 姚人多：拜託 把法條看一看好嗎？

2018-04-03 20:57

影／國民黨新潮T發表 立委穿上身一秒變嗨咖

2018-04-03 16:17

觀光局振興南部旅遊方案漏掉嘉義縣 張花冠痛心：莫忘嘉義

2018-04-03 19:33

切割「華僑為革命之母」？僑委會修法捨華僑改僑胞

2018-04-04 05:04

政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

2018-04-03 14:22

鄭朝方子傳衣缽參選縣長 鄭永金：年輕人的時候到了

2018-04-03 17:53

新聞眼／閣揆慎言 兩岸關係要維穩

2018-04-04 00:44

軍港遷移不邀馬英九 羅智強：民進黨不意外

2018-04-03 22:06

影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01

消費鄭南榕介入藍營初選？前副發言人：綠這麼怕喔

2018-04-03 21:00

傳將被開除民進黨黨籍 蔡宜珊盼市黨部主委道歉

2018-04-04 08:53

觀察站／英賴菊金三角 布局雙北選戰

2018-04-04 00:49

賴揆說自己是台獨工作者 馬英九：大家都知道

2018-04-04 11:34

冷眼集／年輕人看不到未來 才是重點

2018-04-03 13:48

防範無人機滋擾 軍方干擾槍首度亮相

2018-04-03 18:37

新竹、花蓮徵召搞定 民進黨下周提名鄭朝方、許傳盛

2018-04-03 17:11

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

賴清德：國民黨政府派侯友宜逮捕鄭南榕

2018-04-03 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top