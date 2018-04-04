影／國小生問有沒有女友 馬英九傻眼：怎會問這種問題

2018-04-04 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



今日是一年一度兒童節，前總統馬英九為實現台北市東興國小小朋友的願望，昨日特地到學校與25位小朋友近距離接觸，同時還開放問答。小朋友的童言童語，逗得是全場哈哈大笑，有學童甚至問，為什麼總統被告？總統有沒有女朋友？等問題，馬英九也有問必答，展現親民作風。

台北市南港區東新國小四年四班班導師林冠志表示，班上25位小朋友，有的來自低收入戶，有的來自中低收入戶，還有的媽媽是外籍配偶，包括大陸配偶、印尼配偶和越南配偶。平時上課常以各國總統的故事，鼓勵小朋友們要認真進取，但孩子們常對說，如果有一天能親眼看到總統就好了。因此今年農曆年前寫信給馬英九，期望他在今年兒童節到班上說故事，也是給小小驚喜。

馬英九在教室內與學童坐在一起，小朋友們圍著他，童言童語問著一些可愛又有趣的問題。有學童問，總統，你會唱歌嗎？馬回，唱歌唱得不好。還有學童問，你都幾點回家？馬說，這小孩像是我太太一樣，平常大多晚上6、7點過後，偶爾會忙到很晚。更有學童問，你有沒有女朋友？馬傻眼數秒回說，是問我還沒當總統的時候嗎？怎麼會問這種問題？引發全場爆笑。