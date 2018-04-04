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又一起！外交部抗議無效 在菲涉詐騙國人遭遣送中國

2018-04-04 11:15聯合報 記者徐偉真╱即時報導

今年1月在菲律賓因涉詐騙遭到逮捕的78名台灣人，今天上午被菲律賓遣送中國，約中午時分抵達天津；外交部今天對此表達嚴正抗議，據了解，外交部將在清明連假後，召見菲律賓駐台代表。

菲律賓政府3日晚間將78名台籍嫌犯交給中國公安，乘天津航空公司包機4日清晨起飛前...
菲律賓政府3日晚間將78名台籍嫌犯交給中國公安，乘天津航空公司包機4日清晨起飛前往天津。圖為150名 中國公安3日深夜在馬尼拉國際機場停機坪準備遣送作業。 圖/中央社
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菲律賓警方今年1月13日公布，在中國警方提供情資下，警方和移民局在大馬尼拉地區拉斯皮納斯市與呂宋島北部南伊羅科斯省兩座小鎮查獲電信詐騙據點，逮捕158名外籍嫌犯，其中包括73名中國大陸籍嫌犯、78名台灣籍嫌犯，中國籍嫌犯已在2月時遣返中國。

台籍嫌犯遭逮捕後，雖然駐菲代表處和菲國相關單位交涉，要求按國籍原則把台灣籍嫌犯遣送台灣、中國籍嫌犯遣送中國，兩岸再透過刑事互助協定交換資訊及罪證，合作辦案，但台籍嫌犯仍未遣返回台。

外交部昨天晚間發布新聞稿向菲律賓喊話，表示雙方關係緊密穩固，從雙方簽署「刑事司法互助協定」、「共同打擊跨國犯罪瞭解備忘錄」以來，合作成效良好，有效防阻並杜絕跨國犯罪，且在新南向政策交流下，雙方互動密切，我們之前還試辦菲律賓國民來台14天免簽證待遇，充分顯示我方善意，希望菲國政府審慎處理本案，依「國籍管轄原則」及當事人意願，將涉案國人遣返台灣接受司法調查。

外交部今天發布新聞稿表示，對於菲律賓政府在今天清晨將78名涉電信詐騙案國人強行遣送中國，表示嚴正關切，外交部已多次敦促菲方務須審慎處理，應依「國籍管轄原則」及當事人意願，將涉案國人遣返台灣接受司法調查，但菲方迫於中國壓力，仍將涉案國人遣送中國，外交部已責成駐菲律賓代表處表達嚴正抗議。

外交部表示，案發後即責成駐菲代表處與菲國政府全力交涉，要求進行領事探視，以確保涉案國人法律權利及人身安全，同時指示駐處盡全力要求菲國政府依「國籍管轄原則」及當事人意願的國際慣例，將涉案國人遣返我國，但台菲雙方經密切聯繫後，菲方以中國屢屢強力施壓為由，仍將本案涉案國人遣陸。

菲律賓政府3日晚間將78名台籍嫌犯交給中國公安，4日清晨押到天津。圖為3日深夜菲...
菲律賓政府3日晚間將78名台籍嫌犯交給中國公安，4日清晨押到天津。圖為3日深夜菲律賓移民局以兩輛巴士把台嫌載到馬尼拉國際機場停機坪，停在天津航空公司包機前。圖/中央社
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1月13日在菲國被捕的78名台籍電信詐騙嫌犯，清晨被菲國政府交給中國公安，以包機...
1月13日在菲國被捕的78名台籍電信詐騙嫌犯，清晨被菲國政府交給中國公安，以包機押到天津。圖為台嫌2月間被羈押於在菲國警察總部。圖/中央社
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菲律賓電信詐騙
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