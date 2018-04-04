親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
陳菊接府秘書長?
藍綠各黨拚選戰
振興國旅救觀光
慈湖潑漆案後續
政治
軍事
綜合
合陽天擎

週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

草原沒有墓碑：蒙古族怎麼替成吉思汗掃墓？

中梵關係 知情人士：台灣掌握訊息與教廷溝通順暢

2018-04-04 11:50中央社 台北4日電

政府知情人士表示，梵蒂岡與大陸之間有很多問題被外界簡化，政府都有掌握訊息，與梵蒂...
政府知情人士表示，梵蒂岡與大陸之間有很多問題被外界簡化，政府都有掌握訊息，與梵蒂岡溝通順暢。 歐新社資料照
分享
梵蒂岡與中國大陸一度傳出將在3月底簽署中梵主教任命協議，政府知情人士表示，梵蒂岡與大陸之間有很多問題被外界簡化，政府都有掌握訊息，與梵蒂岡溝通順暢。

知情人士指出，教廷跟中國大陸對話從1987年就開始，雖然中間曾一度停頓，狀況有所起伏，到現在也已經30幾次。中國大陸有1200萬名天主教徒，教廷關心的除了主教任命問題，還有大陸的教堂十字架被毀損、主教被失蹤、教區劃分等問題，例如教廷認為教區是教宗所賦予，但中國大陸認為宗教由政府管理。

知情人士說，梵蒂岡跟大陸之間有很多問題被外界簡化，即使雙方真的談出共識，中國大陸還有內部維穩等考量，教廷也會擔心大陸是否會確實執行。

關於梵蒂岡與大陸之間的狀況，知情人士表示，政府這段時間掌握到的相關訊息，比對各管道得到的資訊，與實際情況發展沒有太大落差。不管是外交部或駐教廷大使館，與梵蒂岡各層級溝通都順暢。

依照天主教教義，主教由教宗任命，但中國認為政黨高於宗教，拒絕外國勢力入侵，堅持自行任命。主教任命問題導致中國天主教長期分裂為地下教會與愛國教會，中梵為此談判多年。

中國天主教主教團秘書長郭金才日前曾表示，與教廷的相關談判已進入「最後階段」，最快可能在3月底就簽署協定。但教廷發言人柏克（Greg Burke）隨後發表聲明表示「教廷與中華人民共和國並非很快就會簽署協議」。

中梵關係近來的進展，引發外界關注台梵關係未來發展。教廷是台灣在歐洲唯一的邦交國。

梵蒂岡教宗
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／國小生問有無女友 馬英九傻眼：怎問這種問題

2018-04-04 12:32

又一起！外交部抗議無效 在菲涉詐騙國人遭遣送中國

2018-04-04 11:15

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

追殺管中閔 羅智強：民進黨在打沒有槍砲的內戰

2018-04-04 10:52

【重磅快評】巴奈發表新專輯《凱道流浪記》

2018-04-04 10:13

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

批黃煌雄掌促轉會 孫大千批：黃國昌才需被促進轉型

2018-04-04 09:23

清明祭祖祭哪個祖？ 馬英九、宋楚瑜、毛澤東都拜這一人

2018-04-04 08:00

切割「華僑為革命之母」？僑委會修法捨華僑改僑胞

2018-04-04 05:04

藍反空汙公投 送出提案連署書

2018-04-04 02:15

局長脫口懷疑陸配涉買辦 國安局發函陸配團體致歉

2018-04-04 01:16

陳師孟發函法院 調閱扁案評議簿

2018-04-03 23:29

消費鄭南榕介入藍營初選？前副發言人：綠這麼怕喔

2018-04-03 21:00

再嗆黃國昌 姚人多：拜託 把法條看一看好嗎？

2018-04-03 20:57

吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26

繼感謝小卡後 吳音寧開粉絲頁發「洋蔥文」

2018-04-03 19:10

影／《龍介台語小教室》不吃羊肉空惹一身膻

2018-04-03 18:42

連線啟動輔選？馬英九、郝龍斌明首攜手輔選子弟兵

2018-04-03 18:37

不放棄參與WHA 蔡英文推特分享「 阿巒的作文課」

2018-04-03 17:12

軍港遷移動土馬英九被遺忘 謝立功：令人不齒

2018-04-03 16:44

替台爭取參加WHA 20友邦周六將致函WHO幹事長

2018-04-03 16:20

影／國民黨新潮T發表 立委穿上身一秒變嗨咖

2018-04-03 16:17

不滿柯文哲「全紅」獨派發起「臭鞋丟臭人」運動

2018-04-03 16:10

航空公司無預警停業 最高罰2億或負責人關3年

2018-04-03 15:55

軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32

再嗆姚人多 黃國昌：提名黃煌雄掌促轉會是墮落決定

2018-04-03 14:34

政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

2018-04-03 14:22

選舉錢坑又來了！支應保險費 討好村里長

2018-04-03 14:01

冷眼集／年輕人看不到未來 才是重點

2018-04-03 13:48

調高時薪解決派遣 學者：難！

2018-04-03 13:46

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

人權館「噤聲的日常」展 黨外人士被噤聲？

2018-04-03 13:43

沃草／反對宗教捐款透明化 宮廟主委：公開只能離婚

2018-04-03 13:13

貨運司機疑過勞死 勞部將蒐證重新認定

2018-04-03 13:02

【即時短評】解決低薪 要讓勞工看得見未來

2018-04-03 12:37

派遣工立專法？學者：勞資無共識 有困難

2018-04-03 12:36

政院解決低薪方案：短期激進做法解決派遣工問題

2018-04-03 12:29

江惠民獲提名檢察總長 時力黨團提16問

2018-04-03 12:00

脫黨參選媒體問周不問侯 周錫瑋：侯應主動說明

2018-04-03 11:58
看更多

熱門文章

吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

潑漆台大生：轉型正義首清算的 竟是推動轉型正義的人

2018-04-03 15:55

軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32

評陳菊新職 扁新勇哥物語籲菊姐：不要化友為敵

2018-04-03 21:29

對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！

2018-04-03 13:08

繼感謝小卡後 吳音寧開粉絲頁發「洋蔥文」

2018-04-03 19:10

清明祭祖祭哪個祖？ 馬英九、宋楚瑜、毛澤東都拜這一人

2018-04-04 08:00

南部住宿補貼 學者：拿納稅人的錢 讓業者維持高房價

2018-04-03 14:41

靈柩潑漆遭起訴 涉案青年：有機會還是會去做

2018-04-03 14:03

又一起！外交部抗議無效 在菲涉詐騙國人遭遣送中國

2018-04-04 11:15

賴揆：我確實是台獨的工作者

2018-04-04 00:31

沒邀馬英九來 林右昌：軍港遷移只有口惠是做不到

2018-04-03 21:13

軍港遷移動土馬英九被遺忘 謝立功：令人不齒

2018-04-03 16:44

局長脫口懷疑陸配涉買辦 國安局發函陸配團體致歉

2018-04-04 01:16

【長知識】陸航OH-58D為何會演出「落地彈跳」？

2018-04-03 16:29

軍方否認「最好的選擇」拍續集 專家説若有納稅人會哭

2018-04-04 01:14

慈湖陵寢遭潑漆 蔣方智怡：國家若不尊重我們只有心痛

2018-04-03 14:00

抗議！搶救南部觀光大小眼 對嘉義不聞不問

2018-04-03 15:23

賴清德：當年史艷文被迫說北京話 純陽掌功力大受影響

2018-04-04 00:25

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

再嗆黃國昌 姚人多：拜託 把法條看一看好嗎？

2018-04-03 20:57

觀光局振興南部旅遊方案漏掉嘉義縣 張花冠痛心：莫忘嘉義

2018-04-03 19:33

影／國民黨新潮T發表 立委穿上身一秒變嗨咖

2018-04-03 16:17

切割「華僑為革命之母」？僑委會修法捨華僑改僑胞

2018-04-04 05:04

鄭朝方子傳衣缽參選縣長 鄭永金：年輕人的時候到了

2018-04-03 17:53

政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

2018-04-03 14:22

賴揆說自己是台獨工作者 馬英九：大家都知道

2018-04-04 11:34

傳將被開除民進黨黨籍 蔡宜珊盼市黨部主委道歉

2018-04-04 08:53

新聞眼／閣揆慎言 兩岸關係要維穩

2018-04-04 00:44

軍港遷移不邀馬英九 羅智強：民進黨不意外

2018-04-03 22:06

影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01

消費鄭南榕介入藍營初選？前副發言人：綠這麼怕喔

2018-04-03 21:00

觀察站／英賴菊金三角 布局雙北選戰

2018-04-04 00:49

冷眼集／年輕人看不到未來 才是重點

2018-04-03 13:48

防範無人機滋擾 軍方干擾槍首度亮相

2018-04-03 18:37

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

黃智賢：賴清德喊台獨 盤算2020年直接選總統

2018-04-04 10:22

新竹、花蓮徵召搞定 民進黨下周提名鄭朝方、許傳盛

2018-04-03 17:11

賴清德：國民黨政府派侯友宜逮捕鄭南榕

2018-04-03 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top