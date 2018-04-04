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民調第二天 周錫瑋：充滿信心往前衝

2018-04-04 11:11聯合報 記者王敏旭╱即時報導

國民黨新北市長初選民調今進入第2天，參加初選的前台北縣長周錫瑋來到中和烘爐地祭拜土地公，周錫瑋說，民調樣本數還在三分之一，不過重要的是在地方上得到大家的反應才是最直接，「我充滿信心往前衝」。

周錫瑋說，國民黨等提名以後要全體的團結，前一陣子就在呼籲，國民黨只能有勝選的那一組人，代表國民黨參選新北市長，其他如果輸的人都不要出來，這才是一個真正民主的風範。

不過周錫瑋暗酸指出，不管初選整個過程中有沒有覺得到不公平，或是覺得民調方式這時候進行，也不是很正確的時間，既然到時候有一個結果，希望3個參選人都有民主君子的風度。

另外對手新北前副市長侯友宜，被行政院長賴清德主動提到，鄭南榕當初就是被侯友宜逮補，周錫瑋指出，選舉會到11月，任何一個想要市長的人，對於過去所有大家的疑問，都必須要說明清楚，否則市民一定不會接受。

侯友宜今前往北投陪同參選台北市議員的顏群晃到市場拜票，是否已扮演母雞角色？周錫瑋認為，每個人都有自己造勢的方式應該給予尊重，不去批評任何候選人等項目，今天開始大家要學習，真正的包容、真正尊重初選民調的結果。

但周錫瑋先前也抱怨過，為初選走訪行程遭受壓力，周錫瑋表示，民調只剩2天再講也是沒有效，而且再講任何的話，人家都會說他們在吵架、國民黨內部會認為不團結，所以我想還是要建立國民黨團隊的形象，所以不講了。

前台北縣長周錫瑋(左2)在議員、立委陪同下來到中和烘爐地。記者王敏旭／攝影
前台北縣長周錫瑋(左2)在議員、立委陪同下來到中和烘爐地。記者王敏旭／攝影
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周錫瑋國民黨
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