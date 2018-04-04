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【重磅快評】巴奈發表新專輯《凱道流浪記》

2018-04-04 10:13聯合報 主筆室

應邀在總統蔡英文就職典禮演唱的原住民女歌手巴奈發表新專輯《凱道巴奈流浪記》。為什麼流浪？因為位在台大醫院捷運站出口的「原轉小教室」被拆了，巴奈在那兒駐守402天訴求原住民族轉型正義，不但沒爭取到，連簡陋的小教室也被拆了，只能上凱道流浪。

這張專輯是巴奈出道20年來第2張，第1張名為《巴奈流浪記》。402天凱道力爭原民尊嚴未果後，加上《自由》、《毀滅》2首單曲，重新編成這張專輯，之後上凱道流浪。

柯P認定原轉小教室是「政治路霸」，管它已存在402天，毫不客氣強拆。不只小教室，柯P上個月還拆了已架設近10年的公投盟帳棚。架設近10年的事實，若是路霸，也是北市府養出來的。柯P還拆了反年改「八百壯士」帳棚，也架設蠻長時間。

同一時間，新北市板橋浮洲里的大觀社區居民則繃緊神經，他們住了60年的家面臨迫遷、拆除，倒數計時政府隨時會動手。大觀社區當年是婦聯會協助興建，是婦聯一村福利中心，其後產權陸續轉手到退輔會、國產署手上，2個政府部門「守土有責」，打官司趕走老住戶，強勢拆屋要地；姿態這麼倨傲，難道因和婦聯會沾上邊，被認為有國民黨黨產成分？

不能說退輔會、國產署全無道理，但為什麼之前60年沒有作為，漠視居民居住事實？就算居民確係佔用公有地建屋居住，政府這麼長時間的不作為，不等於認可居住事實？何況當年建屋現住戶也分攤了建造費用。

相較於大觀社區，清境農場顯然享特殊待遇；農場9成以上的民宿是違建，山坡地多處坡度超過30度，幾乎整個區域都位在地質敏感區域，沒有排水設施…，只因為清境是帶動南投觀光的金雞母，縣府非但漠視違法、違章事實，還打算劃設「風景特定區」為違法民宿解套。清境海拔約1500公尺，在這麼高海拔擬定都市計畫，匪夷所思。

荒謬的是還不僅此。10萬家農地非法工廠、農地豪宅、上萬家私設寺廟…違法情節明確，政府卻想方設法讓它們就地合法，為什麼對大觀社區這小狗窩、小帳棚卻殺無赦？

清境柯P原住民
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