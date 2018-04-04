立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



立院表姊弟檔，民進黨何欣純曾助時代力量立委林昶佐圓Rocker夢 。 聯合報系資料照 分享 facebook 政壇除了跨越藍綠的兄妹黃偉哲及黃智賢，其實還有一對表姊弟檔，就是民進黨立委何欣純跟時代力量立委林昶佐。何欣純說，林昶佐小時候憨厚老實，沒想到長大會變Rocker，現在還當了立法院同事。

1998年閃靈樂團發行第一張專輯，當時閃靈在國際間頗負盛名，但是台灣知名度還不高。何欣純回憶，她當時剛選上議員，為幫表弟圓歌手夢，不但幫他協調中部演出場地，因為表弟沒錢住旅館，還出借服務處讓他借宿。

「那時拿到林昶佐專輯，播來聽後全家傻眼」，何欣純回憶，當時她剛選上議員，知道有個表弟搞樂團，但從沒聽過什麼是黑死腔重金屬搖滾，拿到CD很開心，結果一播都驚呆了，何欣純笑說，因為資質駑鈍不懂欣賞，至今CD只能堆在家中。

何欣純與林昶佐兩人只相差2歲，她對林昶佐印象是小時候憨厚，且家裡好像很富有都能看日本的卡通錄影帶，大學時知道林在弄小眾音樂跟獨立樂團，後來畢業後就變職業歌手。

一開始出道，閃靈在國外知名度較高，何欣純說，他們當時要在台灣開唱，到台中時她還會出借服務處給林昶佐住，他們當時有首歌好像跟武德殿有關，因此還幫他商借南投武德殿開唱。

何欣純說，儘管林昶佐的音樂，他們實在不懂欣賞，但是還是有親戚特地到台北看閃靈演唱會，支持林昶佐。表姐弟兩人現在在立法院相遇時，還會打招呼話家常，記者問要不要選舉時請閃靈幫忙站台，何欣純開玩笑說，「現在閃靈太紅，已經邀不到林昶佐開唱啦」。