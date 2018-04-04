批黃煌雄掌促轉會 孫大千批：黃國昌才需被促進轉型

2018-04-04 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立委黃國昌（圖）日前質疑黃煌雄不適任促轉會主委，遭總統府副秘書長姚人多在臉書暗諷。 聯合報系資料照 分享 facebook 時代力量立委黃國昌批評，提名黃煌雄掌促轉會是墮落決定。前立委孫大千諷，有一些政治人物是得了「大頭症」，忘記了自己才剛剛差一點被罷免，也忘記了自己的政黨在國會席次相當有限，更忘記了自己不是執政黨，每次三不五時就要出來指三道四一番，簡直真的以為自己是「神」了。

孫大千表示，「促轉會」原本就是一個極具爭議的單位。如果運作得當，可以平反冤屈，彰顯公義，弭平傷痕，讓國家團結向前。若是走火入魔，將會公報私仇，追殺清算，腥風血雨，使台灣分裂對立。這一切都取決於當權者的一念之間。但很顯然的，有一部分人士仍然糾結在仇恨報復的情緒中而無法自拔，或是意圖假借「促進轉型」的機會，掃除異己，貫徹台獨的理念。

孫大千指出，他們期待「促轉會」能夠成為「血滴子」，或是「蓋世太保」。所以才會對於黃煌雄的人事任命一再的惡毒刁難，刻薄批評。因為，他們要的不是一個理性公道的主委，他們要的是一個嗜血殘忍的酷吏。當極端分子們在黃煌雄過去的文章和著作中，無限上綱的扭曲誤解，極盡所能的雞蛋裡挑骨頭時，他不知道這些人有沒有想過，這和過去的「文字獄」有什麼不同？他們還有臉去紀念「言論自由日」嗎？也許，他們也是屬於需要被促進轉型的對象吧。