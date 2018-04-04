切割「華僑為革命之母」？ 僑委會修法捨華僑改僑胞

2018-04-04 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「華僑為革命之母」過去被用來形容海外華人與中華民國密不可分的關係，國慶歸國僑胞也多被稱為「華僑」，昔日民間出售較為高檔南北貨市場，也被民間暱稱為「華僑市仔」，意謂供旅居國外經濟環境較好的歸國華人消費。不過，僑委會公布修正相關規定，將法規中的「華僑」，一律修正為「僑民」，捨去「華僑」一詞不用，相關規定修正案自即日起生效。

「華僑爲革命之母」過去傳為國父孫中山先生名言，但國內外學者經研究，「最初」使用的，是國父追隨者戴季陶。但此言已經普及成為最常被引用來形容國父、華僑與辛亥革命三方關係的詞句。由於當年辛亥革命成功仰仗大量海外華人支持，「華僑」一詞過去常用來形容海外華人或海外華裔人士。

僑務委員會昨日由以委員長吳新興領銜，修正「 華僑熱心公益自動捐獻獎勵要點」，名稱並修正為「僑民熱心公益自動捐獻獎勵要點」，並自即日起生效。此外，「海外華僑團體聯繫登記作業要點」，名稱也修正為「海外『僑民』團體聯繫登記作業要點」，並自即日起生效。全文公告於行政院公報資訊網。

近年海外對傳統僑社的華僑與本土意識濃厚的台僑社團迭有爭議，台灣的僑務政策到底應該以「華僑」或「台僑」為重，時代力量立委林昶佐曾在臉書指稱，其基本立場是將傳統意義上的華僑視為台灣的負擔。所以才會在質詢僑委會時，表示兩岸爭取的僑胞是重疊的。並指控「很多貪婪的僑社是我方與中國的僑務資源通吃，若再加上他們旅居本國的福利，這種人等於享用了三個國家的納稅錢，實在荒謬！」所以不應該是「兩千萬台人服務四千萬華僑。要求『僑胞』必須嚴謹定義，不能把人民納稅錢丟進模糊無底洞。」

淡江大學全球經濟系系主任包正豪曾在專文中評論林昶佐的說法表示，從林昶佐臉書的字裡行間，大概可以推敲出他的想法是：從台灣移民出去的，大概才是林昶佐所謂的台僑。那些早期自中國大陸移民出去的，就是華僑了。