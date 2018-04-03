陳師孟發函法院 調閱扁案評議簿

2018-04-03 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



新科監委陳師孟上任前高調宣誓就任後將專打「辦綠不辦藍」的法官及檢察官，他近期大動作調查扁案，最近更發函司法院，要求台北地院提供開庭錄音、錄影檔及合議庭評議簿，由於扁仍有其他案件因病停審、尚未判決確定，評議簿依法不得公開，至於一審開庭過程，台北地院已轉錄成光碟送司法院。

根據憲法第80條規定，「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」於五權分立的憲政原則下，為避免監察權侵害司法權，除非是法官嚴重違法失職，監察院不應調查尚未判決確定的案件。司法界批陳師孟此舉有違憲法五權分立原則之虞。

陳師孟近來動作頻頻，3月20日，他南下高雄親訪陳水扁，並表示要約談時任法務部長王清峰、前北檢主任檢察官慶啟人及參與表演的檢察官。另一方面，為調查扁案承審法官有無偏頗失當，3月底，他又發函司法院，要求向北院調閱從第一次開庭審理至一審宣判無期徒刑的庭審錄音、錄影檔，以及蔡守訓、吳定亞、徐千惠等承審法官的評議簿。

司法院將監察院的要求發函台北地院，並要北院回覆，北院上月底火速回函，指根據《法院組織法》規定「裁判之評議，於裁判確定前均不公開」承審合議庭評議簿依法不得公開。但就庭訊情況，已轉錄成光碟送司法院回覆監院。