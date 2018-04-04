清明祭祖祭哪個祖？ 馬英九、宋楚瑜、毛澤東都拜這一人

2018-04-04 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



黃帝陵清明公祭，場面盛大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，這句千古的詩句道盡了整個中華民族的文化精魄。清明節講究「慎終追遠」，它要求以十分敬畏卻感懷的心情，去遙念一個家族，以至於民族──既具象又抽象的一位始姐，於是，祭祀與崇奉以公孫軒轅「黃帝」為代表的民族文化圖騰，就是清明節傳統的最高儀典。

橋山東麓軒轅廟正殿，供奉的人文初祖黃帝像，在清明時光彩異常。 中新社 分享 facebook

近百年來，祭黃陵一直是中華民國政府重視的文化儀典，特別在中華民國政府遷台之後，這個儀典更被高舉，以宣示文化正朔地位。

不過，隨著兩岸力量此消彼長，祭黃陵成了兩岸隱然之間競爭的標的，畢竟黃陵就在陝西省境內，近20年以來，台灣內部遙祭黃陵已漸沒落，更多的人紛紛往復於彼岸，不辭千里到陝西黃橋，感受五千年歷史直貫而下的靈照與感動！而今年，到黃陵縣祭拜這位人文始祖的是國民黨前主席洪秀柱。

●孫中山寫祭文 蔣中正題字立碑

民國元年（西元1912年）3月，國父孫中山已就任中華民國臨時大總統，他即以大總統名義，為軒轅黃帝寫了一首《黃帝贊》的祭文，交由代表團恭祭黃帝陵時宣讀。他的墨跡雖已不存，內容仍在傳頌，國父寫著：

「中華開國五千年，神州軒轅自古傳。創造指南車，平定蚩尤亂。世界文明，唯有我先。」

民國31年冬，日本已入侵中國5年，當時是國民政府主席蔣中正，原計畫跟胡宗南一起前往中部縣（今黃陵）橋山致祭軒轅黃帝陵。但最後戰事危急，未能親自前來祭奠，但他親筆寫了「黃帝陵」三個大字，並刻成一塊碑，至今仍佇立在軒轅廟古柏院內的碑亭，墨跡也載入黃陵縣誌。

2005年5月4日，遊客在黃帝陵祭拜。1961年，大陸國務院公布黃帝陵為第一批國家重點文物保護單位，定為古墓葬第一號，故有「天下第一陵」之稱。 新華社 分享 facebook

其實，由於抗戰開始時，國共已因西安事件而決定二度合作，毛澤東在民國25年還跟國民黨共同祭黃陵，親撰祭文推動國共聯合抗日，還提到「民族陣地，救國良方，四萬萬眾，堅決抵抗」。

到了1939年，即民國28年的4月5日，毛又以蘇維埃政府主席身分與人民抗日紅軍總司令朱德，派了代表林伯渠，以鮮花束帛之儀致祭中華民族始祖軒轅黃帝之陵。

●軒轅廟院內 立有「台灣光復碑」

不只是國父與蔣公，黃帝陵保存著歷朝歷代碑刻，記錄著或為太平，或為災害、糧食歉收等國之大事，而在這些碑刻中，值得一提的是「台灣光復碑」。

台灣光復碑（右一）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黃帝陵管理局主任緱六寅指出，「台灣光復碑」上的祭文，是台灣光復後次年，台灣士紳代表組成台灣光復致敬團，由南京到西安，擬前往黃帝陵，為告祭軒轅始祖所書。

2006年4月5日清明公祭軒轅黃帝典禮在黃陵舉行，這是參加公祭的臺灣同胞祭祖團。 新華社 分享 facebook

他說，當時致敬團一行到達陝西耀縣，因遇大雨未能前行，便在耀縣一所學校操場，舉行了遙祭黃帝陵儀式。時隔60年後的2006年，「台灣光復致敬團後人謁黃帝陵團」來到黃陵縣，徒步登上橋山，向黃帝陵祭拜，並將60年前台灣光復致敬團遙祭黃帝陵的祭文勒石成碑，立於黃帝陵軒轅廟院內，完成先輩夙願。

●1995擴大追思 中共籲台共襄盛舉

不過，中共建政後即不再追摹這位人文始祖，不但批孔揚秦，還發動文化大革命，但毛逝後，馬列思想也在中國大陸式微，中共需要找尋新的精神支撐，以填補其價值上的真空現象，中國大陸自1995年起，開始重視並擴大清明節祭黃帝陵的盛典，並向此岸的台灣同胞喊話，希望兩岸既共奉共同的始祖，能夠共襄盛舉。

2010年，毛澤東之女李訥（左）及海內外華人華僑5000餘人齊聚陜西省黃陵縣橋山，恭祭軒轅黃帝。 中新社 分享 facebook

1995年1月底，當時的中共總書記江澤民針對兩岸關係發表了「江八點」，而台灣也予以正面評價與回應，到了3月人大、政協兩會時，多位地方首長針對「江八點」都表達了其看法與日後可能的作為，當時的陝西省長和東安即表示，「目前正在改造黃帝陵，今年四月會有祭黃陵的活動，希望台灣同胞能回來。」

但這一年的7、8月，中共卻因為李登輝訪美，在台灣海峽附近海域實施了飛射試射，兩岸氣氛直轉而下，就在這一年的8月，51名台灣和平小天使在兩岸氣氛緊繃時期，受邀到大陸訪問，他們與大陸小朋友一起祭拜了黃陵。

●林洋港、蔣孝嚴 相隔9年祭黃陵

1996年大選投票前，與李登輝競選的前司法院長林洋港宣示，如果他當選將立即辭去總統府資政公職，以台灣兩千一百萬人的新領導人身分，赴北京和中共溝通、會談，尋求化解兩岸危機之道。他說，除了赴北京和中共領導人會談外，將以平民身分和各界人士組團赴南京孫中山陵、陝西黃帝陵，和河南祭祖。

當選總統雖並未如願，林洋港仍在這年的5月去了大陸，並依規畫到黃帝陵前致祭。不過，他十分低調，沒有媒體報導。

2005年4月5日，蔣孝嚴（中）走向新落成的軒轅殿。 新華社 分享 facebook

林洋港之後，蔣孝嚴是國民黨第一個去祭黃陵的，但已是9年後的2005年清明節。

關於那年4月5日祭黃帝陵，作家陳若曦曾寫遊記追憶：「跟隨陝西省主席的公祭口令行禮如儀。一度引起騷亂的是記者發現了剛改姓蔣的孝嚴先生在場，紛紛圍過去搶鏡頭。暌違半世紀，蔣家終於有人回來祭奠中華始祖了，怎麼說也是振奮人心的事。」

原來，2005那年台灣的專欄作家協會舉辦大陸遊，選定到洛陽賞牡丹，陳若曦曾在文革期間隨夫君自美到大陸，心心念念想去看黃帝陵。她得知航班要在西安轉飛洛陽，想到黃陵僅相距190公里，即提出順道祭黃陵的想法，獲全會同意。這群台灣作家才會在祭黃帝大典上，碰見蔣孝嚴一行人。

軒轅廟黃帝手植柏樹，讓作家陳若曦讚嘆不已。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●連戰和平之旅 未祭黃陵獲兩抔黃陵土

2005這一年，還有兩件事相當受矚目，那就是連戰和平之旅與宋楚瑜搭橋之旅，4月底先登陸的連戰去了他的出生地西安，卻沒有祭黃陵，但他參觀兵馬俑後，晚上到西安有名的大唐芙蓉園觀賞「夢迴大唐」的古裝劇時，陝西省委書記李建國送他一個「軒轅聖土簋」，其中盛有以黃絲袋盛著的兩抔黃土，寓意深遠。

2005年4月30日國民黨主席連戰率領團訪陸，在西安觀看再現唐朝盛世氣象的「夢回大唐」大型歌舞表演。這是連戰與中共陝西省委書記李建國等與演員合影。 新華社 分享 facebook

李建國說，簋土是取自黃帝陵，每年二月二日「龍抬頭」，指黃帝出生，另外每年九月九日是「龍升天」，是黃帝飛升，這兩天取的黃土，最具意義。

●親祭黃帝陵 宋楚瑜三度提中華民國

宋楚瑜緊接著連戰之後，5月初登陸首站即選擇西安，宋楚瑜認為，自己是炎黃子孫，是中國人，因此安排了三個祭謁行程，第一站抵西安拜謁黃帝陵；接著到南京中山陵敬謁國父；最後再轉赴湖南湘潭祭祖，其後才到北京，與當時中共總書記胡錦濤會晤。

這一場有中央電視台直播的祭黃帝陵儀式，宋楚瑜對於時間的表述方式「公元2005年，中華民國94年5月6日」的說法，以凸顯「一中各表」的意涵。

親民黨主席宋楚瑜2005年5月6日率訪問團到陜西祭黃帝陵宣讀祭文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

避免被中央電視台消音，宋楚瑜一口氣唸完祭文：「維公元2005年，中華民國94年5月6日歲次乙酉，旭陽送暖，榴花照眼；華夏錦繡，萬水千山。親民黨主席宋楚瑜偕訪問團全體成員，懷赤誠之心，奉俎豆之儀，告奠於中華民族始祖黃帝之陵曰：

吾祖峻德，萬古流芳；平定荒漠，舉世稱觴。…………益茲激勵：炎黃子孫不忘本，兩岸和平一家親。山岳巍巍，河海蕩蕩，緬懷祖德，永矢弗忘！掬誠告奠，伏祈靈鑑！」

宋楚瑜並三度提及中華民國，是最具有兩岸政治角力與互動的一次祭黃陵儀式。

●連戰2009再登陸 黃帝陵前獻花上香

連戰在4年後的2009年應陜西省政府邀請，到達西安，參了4月4日舉行的公祭軒轅黃帝典禮。由於他是國民黨榮譽主席，成為近60年來，國民黨赴黃帝陵祭祖的最高級別人士。

2009年4月4日，連戰夫婦在黃帝陵前上香。 中新社 分享 facebook

連戰與隨同前來的連方瑀在黃帝陵前敬獻鮮花，敬上高香，並在橋山植樹紀念，代表台灣同胞敬獻花籃，題寫「一功肇生機，萬古澤華夏」的墨寶。由於前一年發生汶川大地震，十餘萬人傷亡。祭典安排了來自四川、甘肅、陝西三省的地震災區兒童與西安小學生代表一起朗誦《祈福中華賦》，全場動容。

●在台遙祭 馬英九以總統身分主祭

這一年，馬英九就任總統後第一次清明節，在台北以總統身分親自主祭中樞遙祭黃陵儀式，這個做法連蔣中正、蔣經國兩位蔣前總統都沒有做過。

很顯然，馬英九希望以總統之姿，與對岸愈形盛大的祭黃陵大典分庭抗禮，繼續強調中華民國的正朔地位。但第一任內只有這一年他親自主祭，第二任自2012到2015年卸任前一年，他每年都親自主祭，兩任任內共五度親自遙祭黃陵。

2013年4月3日，馬英九總統（前排右二）在台北市圓山國民革命忠烈祠，主持「中樞遙祭黃帝陵」典禮。 圖／台北市攝影記者聯誼會提供 分享 facebook

●陝西、河南 2011同天祭黃帝爭正統

2011年的4月5日，大陸陝西與河南同日舉辦祭拜黃帝的儀典，祭黃帝鬧出了雙包，除了陝西黃陵縣橋山公祭黃帝陵，同一時間河南新鄭也舉辦公祭黃帝的活動，雙方互不相讓，原因是只要爭得了正統，未來可以坐收觀光財。

其實新鄭不是現在才來搶，以前新鄭的祭典都在農曆3月3日舉行，橋山則在國曆4月5日清明節舉行，2011年卻碰巧都是同一天。

2011年4月5日（時值農曆3月3日）河南新鄭也舉辦公祭黃帝的活動。史料記載，河南新鄭是軒轅黃帝出生、建都之地。 新華社 分享 facebook

橋山是黃帝埋葬的地方，新鄭則是黃帝的出生地，兩地都說自己是正統，要說誰錯也沒人錯。一位陝西官員指出，橋山在清明節公祭黃帝陵的活動行之多年，黃帝陵就在橋山，河南卻要年年搗亂，舉辦祭拜黃帝活動，讓大家搞不清楚。

但河南認為自己才是正統，根據史料記載，新鄭市是黃帝出生及建都之地，後人為紀念黃帝的功德，每年農曆3月3日都在新鄭舉行各種祭祖活動，春秋時期，鄭國名相子產更將此民間活動進一步發揚光大，發起當天登具茨山（新鄭的黃帝遺跡）朝拜軒轅黃帝活動，並形成民俗延續下來。

在連戰2009年首度祭黃陵後，之後的黨主席吳伯雄、新黨主席郁慕明、國民黨副主席林豐正都曾應邀參與橋山祭黃陵盛典，蔣孝嚴也在2015年時隔10年後再度造訪黃陵，與郁慕明一同致祭。