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原團布置物暫置二二八公園 限期一個月

2018-04-03 21:52中央社 台北3日電

台北市政府原民會主委陳誼誠今天指出，原民會已協助原民團體，申請捷運台大醫院站外二二八公園花圃的使用權，暫時置放原團的布置物，限期一個月。

長期駐紮台大醫院站出口外的原民團體帳棚3月31日遭市府拆除，但目前在捷運站出口外的二二八公園花圃，還留有原民團體布置物。

陳誼誠告訴中央社記者，原民會已認定原民團體置於二二八公園花圃的布置物，屬於藝術作品，表達原住民轉型正義和原住民主張自己權利這些當代議題。

他表示，以原民會的立場，願意與原住民合作，展示他們表達主張的藝術作品。

陳誼誠說，原民會已協助原民團體向市府公園處申請，這些布置物可以放在二二八公園花圃這個展示區域，展期一個月，公園處也已免除原民團體使用花圃的保證金與場地租金。

他指出，原民團體的作品可能針對中央表達不滿情緒，但原民會讓他們的藝術作品留置在二二八公園花圃，不代表市府支持他們藉由作品傳達的政治訊息。

陳誼誠說，原民團體作品放在台大醫院站出口外已300多天，獲得媒體報導，市府也已釋出善意。

他指出，原民會接下來會與原民團體密切協調，看他們是否希望移到人潮更多的地方，比如捷運西門站附近的公園或廣場、中正紀念堂或市府前廣場，在合法申請的前提下，原民會都願意提供協助。

台大醫院原住民捷運
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