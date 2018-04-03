消費鄭南榕介入藍營初選？前副發言人：綠這麼怕喔

2018-04-03 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



近日綠營頻頻以鄭南榕案質疑侯友宜當時執法問題，新北市府前副發言人葉元之在臉書貼文表示，現在侯友宜就像葉問一樣，得一個打十個，因為藍綠都打他。最近綠營提到鄭南榕案，都點名侯友宜，葉元之認為，有這麼怕侯友宜嗎？陳菊、賴清德想要介入國民黨初選，也不需要這樣子來消費鄭南榕吧！

葉元之貼文指出，國民黨新北市長初選民調今天開始，民進黨果然來「助攻」，重提鄭南榕。侯友宜像葉問，一個打十個，國民黨競爭者打他，民進黨也打他。有這麼怕侯友宜嗎?

總統府準秘書長陳菊，也是蔡英文的準操盤手，她的大將陳金德對國民黨初選出招，說雖然三十年前侯友宜只是警官，但是三十年後要出來參選了，就必須對當時的「奉命行事」，給個說法；行政院長賴清德也跳下來，點名侯友宜。

他說，這個邏輯hen奇怪：鄭南榕事件，當時的掌權者是李登輝，民進黨不要發號施令的人「給個說法」，卻要點名聽命行事的基層執行者，是那招？

難不成賴清德強硬興建深澳燃煤發電廠，增加北台灣九百萬民眾致癌風險，未來若有台電基層執行者要參選，也要出來「給個說法」？賴清德反而沒責任？