布倫特蘭：現在是女人說話的時代

2018-04-03 21:11 中央社 台南3日電



成大今天頒發名譽博士學位給有「永續發展教母」之稱的挪威前總理格羅．哈萊姆．布倫特蘭女士。圖／成大提供 分享 facebook 兩性平權愈受全球關注；挪威第一位女性總理布倫特蘭今天在成功大學表示，現在是女人說話的時代，男人應該要更加傾聽。

首屆唐獎永續發展獎得主布倫特蘭（Gro HarlemBrundtland）今天在成功大學成功校區格致堂發表「聯合國永續發展目標：回溯30年國際合作概況」專題演講後，台下學生提問布倫特蘭推動女性平權數十年曾遭遇何種挑戰。

布倫特蘭指出，她最近曾看到一則新聞影片剪輯，回顧1961年挪威民眾意見調查，受訪的50多歲男性民眾直言應該要由男性擔任總理，但受訪的年輕女性說，也該是改變的時候了。

她表示，改變非一蹴可幾，1981年她當上挪威第一位女性總理後，民眾態度才慢慢改變，2013年挪威選出第二位女性總理，大眾理所當然地接受，再也沒有性別上的質疑。

布倫特蘭的母親曾質疑女兒為何要從政，布倫特蘭回答「因為想改變社會及民眾的態度，等到下一任女性總理上任時就會有所不同。我證明了我是對的！這也激勵大家，只要認為有希望，就要去努力推動，讓改變發生，現在是女人說話的時代，男人應該要更加傾聽」。

布倫特蘭表示，她曾任挪威環境部長、總理，也曾任政黨黨魁，任期中她不斷推動兩性平權，以提高女性權利，從法規制度面改變家庭傳統觀念，例如她曾積極推動產假，在她那一代產假12週，她女兒時是18週，她孫女有1年產假，男性也有育嬰假14週至52週。