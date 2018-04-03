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再嗆黃國昌 姚人多：拜託 把法條看一看好嗎？

2018-04-03 20:57聯合報 記者丘采薇╱即時報導

總統府副秘書長姚人多。 聯合報資料照片
總統府副秘書長姚人多。 聯合報資料照片
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總統府副秘書長姚人多與時代力量立委黃國昌為了促轉會人事案隔空駁火，今天時代力量舉行記者會繼續反對前監委黃煌雄擔任促轉會主委，要求總統府撤回此人事案，並重新考慮提出新主委人選。對於姚人多發言，黃國昌回應「他的高度他自己決定」，並嗆黃煌雄任促轉會主委是「墮落的決定」。

對此姚人多晚間在臉書回應，高度的來源有很多，其中之一便是專業。黃國昌對轉型正義的熱情令人敬佩，不過，有熱情之餘，作為國會議員，基本的專業應該是把轉型正義的相關法案先讀完再來批評別人，並強調，他認真覺得，黃國昌可能連日前立法院通過的「促轉條例」都沒看過。

姚人多指出兩點，第一，黃國昌連促轉條例要處理的時間都搞錯了。黃提到，若黃煌雄當主委，「第一個平復司法工作，就是幫黃世銘提起非常上訴，說黃世銘的有罪判決是被冤枉。」而他看到這種論點，只能搖頭歎息，因為「促進轉型正義條例第1條第2項」規定，威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果，其轉型正義相關處理事宜，依本條例規劃、推動之。第3條第1款規定，威權統治時期，指自中華民國34年8月15日起至81年11月6日止之時期。第6條第1項規定，威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應予重新調查。換句話說，黃委員提到的案子不座落在促轉條例所規範的時間期限中，根本無法適用。

姚人多也說，第二，由誰提名促轉會委員，黃國昌也搞錯了。促轉條例第八條明文規定，「促轉會置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命之。」然而，今天時代力量卻開記者會呼籲「總統府」撤回。

姚人多表示，這是時代力量一時口誤，或者是搞不清楚台灣的憲政體制，他不方便揣測。然而，不管原因是什麼，他有一個卑微的請求。國人對於轉型正義的概念正處於關鍵的階段，身為國會議員的黃國昌，實在沒有必要為了政治操作，誤導促轉條例及轉型正義。「我要特別強調，我完全支持黃煌雄應該被嚴格檢驗。不過，拜託黃委員，先把法條看一看，好嗎？」

時代力量黃國昌轉型正義
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