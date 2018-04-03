吳釗燮與年輕人員便當會 盼改變外交部文化

2018-04-03 21:09 中央社 台北3日電



外交部長吳釗燮。聯合報記者徐偉真／攝影 分享 facebook 外交部長吳釗燮今天中午舉行首次與年輕人員便當會，未來將每月辦一次，盼改變外交部繁文縟節的文化。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮2月26日上任後，提出在100天之內，優先推動「讓年輕同仁的聲音被聽見」工作計畫，直接面對基層，傾聽大家對工作的想法。

外交部表示，吳釗燮與年輕人員便當餐敘，以不限主題、自由交談的方式進行。參加人員有來自地域司的科長及具有外派經驗的年輕人員，分別就拓展雙邊關係、領務服務、公眾外交、精進工作流程、外交人員在職訓練等提出建議。

外交部指出，會中一項具體建議是如何更有效處理外交部急難救助案件，為減少「白天狂接急難電話，晚上趕辦政務業務」的情況，建議可將急難救助個案的原則與經驗傳承下去，作為未來相關案件的重要參考。吳釗燮立即指示權責單位將相關案件規劃成教材與訓練課程。

外交部說，吳釗燮期盼透過更多的交流溝通，撤除與年輕人員之間隱形的大牆，並宣示要改變外交部繁文縟節的文化，鬆綁層級管制關係，以更快速、有效率的方式完成工作。

外交部規劃，每月定期辦理一次便當會，聽取人員心聲及工作經驗分享，並就外交重點工作、精進工作效能及創新外交思維等進行腦力激盪與意見交換。