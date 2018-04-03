陸委會：將檢討研議禁止任職陸黨政軍機關

2018-04-03 20:38 中央社 台北3日電



陸委會今晚表示，中國大陸各級組織結構近10年來多有調整，兩岸交流情勢不斷改變，陸委會將會同各主管機關持續檢討、研議公告台人禁止任職的中國大陸黨政軍機關（構）。

對於中國銀行傳出招聘在陸台灣應屆畢業生，行政院大陸委員會今晚再度發布說明資料指出，中國銀行為中國大陸國有資本控股公司，中國國務院對中國銀行具有完整控制力，應屬兩岸人民關係條例第33條第2項公告禁止的黨政軍機構。

資料指出，中國國務院設立「中國投資有限責任公司」為國家主權基金，並設立「中央匯金投資有限責任公司」為子公司，「中央匯金投資有限責任公司」又持有「中國銀行」64%以上股份。

陸委會強調，雖然中國銀行雖屬中國國務院所屬事業單位，國人於「中國銀行」任職，是否違反兩岸條例第33條第2項規定，仍須視所擔任職務是否涉及危害國家安全及利益而論。

若國人擔任該行章程第6條所稱的「黨務工作人員」等職務，即應認構成違反兩岸條例第33條規定；相反，若國人擔任該行「基層行員」、「基層業務員」等，僅屬一般性事務，不涉及妨害中華民國國家安全及利益，應尚不違反兩岸條例第33條規定。

陸委會表示，人才競逐及跨國移動在國際競爭中是正常趨勢，國人赴陸就業，若不涉及違法，政府絕對尊重人民工作及就業選擇權利。但陸方長期以零和思維對台打壓，迄今不放棄武力犯台，國人擔任對岸黨政軍機關（構）職務，影響台灣利益甚鉅，政府不能不謹慎把關。

陸委會呼籲國人，赴陸就業仍應留意遵守兩岸條例規定，避免擔任可能危害國家安全或利益的職務。