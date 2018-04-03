吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



本土洋蔥經過處理，外觀也似進口洋蔥。農業粉絲團「Lin bay 好油」/提供 分享 facebook 北農總經理吳音寧在北農休市事件後，重新調整腳步，在臉書開粉絲頁與網友溝通。最新發出「洋蔥文」比較本土洋蔥與進口洋蔥的差別。

但另一個農業粉絲專頁「Lin bay 好油」又不同看法，認為洋蔥並非只有本土與進口，消費者依照不同洋蔥品種、口感、價格選擇自己需要的產品罷了，與本土進口關連不大。

好油認為，對從事農產運銷的人，洋蔥這些只是基本的概念，台北一市的理貨人員或拍賣員，對於這些產品差異非常清楚。不是進口的洋蔥，就不嗆不辣也不甜，認為吳音寧的洋蔥文太文青。