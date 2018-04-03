吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知
北農總經理吳音寧在北農休市事件後，重新調整腳步，在臉書開粉絲頁與網友溝通。最新發出「洋蔥文」比較本土洋蔥與進口洋蔥的差別。
但另一個農業粉絲專頁「Lin bay 好油」又不同看法，認為洋蔥並非只有本土與進口，消費者依照不同洋蔥品種、口感、價格選擇自己需要的產品罷了，與本土進口關連不大。
好油認為，對從事農產運銷的人，洋蔥這些只是基本的概念，台北一市的理貨人員或拍賣員，對於這些產品差異非常清楚。不是進口的洋蔥，就不嗆不辣也不甜，認為吳音寧的洋蔥文太文青。
Lin bay 好油粉絲專業全文：
剛剛有人傳給我看總經理的洋蔥大作，我真的覺得總經理應該多多學習，多看、多聽、少說，了解農產品為什麼會形成不同的差異，避免讓人家知道你真的不懂農產品。
進口洋蔥會表皮厚、顏色深、有光澤，是因為他們有做癒傷處理（curing），像下面這張圖，是不是很像進口洋蔥，這是有做過癒傷處理（curing）的台灣洋蔥，不就跟進口洋蔥一樣了。
可是台灣洋蔥沒有大規模做癒傷處理（curing）的設備，也沒有這類的需求，台灣洋蔥的供應就是從12月開始供到隔年七月。
出現兩種差異是跟產品的需求方向比較有關係，如果你要把台灣洋蔥出口到歐洲去，沒有做癒傷大概也不用賣了，也因為沒有癒傷所以台灣外銷都是在日韓等短距離區域。
你要選擇貨櫃還是選擇敞開的公路？
我當然選擇我需要的貨阿！文青！
本土洋蔥是短日照品種，特性是蔥球較鬆軟、肉質較甜、含水量較高，而進口的洋蔥多是長日照品種，分成白色、黃色、紫色，特性就跟短日照的台灣洋蔥不同。
例如白洋蔥水份多和甜度好，長時間烹煮後的色澤偏黃，適合烘烤或燉煮。
而紫洋蔥氣味辛辣濃烈，做西餐或做Sause常常會用到。
本土洋蔥如果可以供應一樣低價錢的白洋蔥或紫洋蔥，那麼進口絕對被打趴在地，但問題是本土就供不出這樣的東西，就算是黃洋蔥，進口跟本土在風味上也不同。
對從事農產運銷的人，洋蔥這些只是基本的概念，一市的理貨人員或拍賣員，對於這些產品差異非常清楚。
不是進口的就不嗆不辣也不甜，你要不要吃看看紫洋蔥，真的不嗆不辣嗎？
農產公司的任務就是讓前端願意送貨來這裡販售，讓承銷人買的到他想要的農產品，前端想要賣高，後端想要買低，盡力的去媒合雙方，服務的是農業生產者跟農產品分銷販售的承銷端，不是讓你耍文青，透露自己的無知。
我開始覺得張永成真是先知。
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