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趙天麟：陳菊接總統府祕書長 定能調和鼎鼐

2018-04-03 19:45聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長陳菊本月內可能接總統府祕書長，民進黨籍立委趙天麟認為以陳菊與總統蔡英文長久以來互動的默契，應該能調和鼎鼐，協助處理府院黨的重要議題。

趙天麟說，陳菊在任期屆滿前北上接總統府祕書長，應該是蔡英文需要陳菊北上的時間急迫性居多，相信陳菊是希望能做完市長任期，只是接下來中央多項改革上路，又面對年底的大選，蔡英文需要陳菊北上，畢竟陳菊經多次選舉淬煉，在黨內的份量是很多人無法相比；對陳菊而言，民進黨高雄市長初選、市議員提名作業都底定，市政也穩定推動，此時北上，頗為適當。

趙天麟表示，民進黨主政中央時期，經民選市長歷練、出任總統府祕書長者，之前有前宜蘭縣長游錫堃、前台南縣長陳唐山、前台北縣長蘇貞昌，陳菊當民選直轄市長的時間有12年，比其他幾位任職時間長，未來府院黨協調時一定能發揮影響力，尤其她行事為人很有分際，與蔡總統搭配有相當默契，相信接新職之後定能調和鼎鼐。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓表示，高雄擺脫重工業污染宿命是從民進黨執政開始，尤其在陳菊執政期間致力於產業轉型，這10年，陳菊幫高雄帶來的改變，市民有目共睹，相信她無論在什麼位置、去到哪個地方，心會永遠繫著所愛的高雄。

民進黨籍立委趙天麟認為高雄市長陳菊如接總統府祕書長，一定能在府院黨的協調上發揮影...
民進黨籍立委趙天麟認為高雄市長陳菊如接總統府祕書長，一定能在府院黨的協調上發揮影響力。圖／聯合報系資料
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