繼感謝小卡後 吳音寧開粉絲頁發「洋蔥文」

台北農產運銷公司總經理吳音寧。聯合報系記者曾吉松／攝影 分享 facebook 北農休市事件後，農委會主委林聰賢認為，北農與外界溝通不良，才會掀起這些風波，建議北農總經理吳音寧應該多與外界溝通。

吳音寧溝通第一步，先在臉書成立粉絲專頁，稍早發出「洋蔥文」，說明本土洋蔥與進口洋蔥的差異，希望消費者多多選用本土國產的洋蔥，專頁裡滿滿粉絲加油聲，為吳音寧加油打氣。

吳音寧粉絲專頁全文：

凌晨三點多，洋蔥拍賣中。

進到拍賣市場裡的本土洋蔥，和千里迢迢來台的進口洋蔥，你怎麼選？

首先，就外貌來PK！進口洋蔥通常顆顆渾圓，表皮厚、顏色深、有光澤，像風行國際的標準審美價值一般，比較符合大眾認為的「漂亮」。

但本土產的，就沒有那麼規格化了。有的身型特別壯碩，有的個頭特別矮小，也有兩頭尖尖的，多款多樣，倒是表皮——若比喻為臉皮——通常都比較薄。

所以請問，你選皮厚的還是皮薄的？

再來，把經歷攤開來比一比吧！進口洋蔥可是在貨櫃裡，沒日沒夜，忍耐過大風大浪的航程，透過全球化的運輸，才能夠抵達此地。

本土產的洋蔥呢，今生立足之地，僅海島家鄉，視野所及，頂多從恆春到台北沿途的公路風景。

因此請問，你要選擇貨櫃還是選擇敞開的公路？

最後，決一勝負的關鍵，或許賭在親身嘗試的口感。你吃得出進口和本土的差別嗎？你偏好嗆辣甜美，抑或不在乎，不嗆不辣也不甜？

拍賣仍在持續當中……。市場裡的承銷人，出價競標的方向，其實，就依循著你我在消費端的選擇。

你選哪一款呢？