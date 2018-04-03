賴清德：國民黨政府派侯友宜逮捕鄭南榕

2018-04-03 19:27 中央社 台北3日電



圖為行政院長賴清德。聯合報資料照 分享 facebook 行政院長賴清德今天談到言論自由時說，自由時代雜誌創辦人鄭南榕主張台灣獨立，當時國民黨政府認為是叛亂，派時任中山警分局刑事組長侯友宜去逮捕鄭南榕，鄭南榕為爭取言論自由而自焚殉道。

侯友宜辦公室表示，賴院長繼做功德、乾淨的煤之後，又試圖影響國民黨黨內初選嗎？希望賴院長專心處理國政。

賴清德上午出席「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」，他致詞時表示，過去專制獨裁的年代，政府是言論自由的殺手，現在民主時代，政府角色應該轉變為言論自由的推手。

賴清德表示，過去專制獨裁戒嚴時代，鄭南榕為了爭取百分之百的言論自由，拒絕逮捕而自焚殉道。鄭南榕的自由時代週刊在1988年12月要刊登「台灣共和國憲法草案」，主張台灣獨立，但國民黨政府認為這是分裂國土、叛亂，所以派侯友宜去逮捕鄭南榕，而發生令人不捨的事。

賴清德說，因為鄭南榕的犧牲，喚起社會對言論自由的支持，無國界記者組織評定台灣的言論自由為亞洲第一名，但政府不能因此放鬆，隨著不同時代，政府對言論自由保護要有不同對策。

他說，總統蔡英文上任後致力推動言論自由，2016年12月政府宣布4月7日為台灣言論自由日，就是要向鄭南榕及其他為言論自由而努力的人表達敬意，也要讓民眾知道言論自由不是天上掉下來的，要靠爭取、很多人犧牲才能得到，大家應該要珍惜；這也代表政府態度，讓大家知道，政府會保障言論自由。