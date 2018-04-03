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不放棄參與WHA 蔡英文推特分享「 阿巒的作文課」

2018-04-03 17:12聯合報 記者林河名╱即時報導

今年世界衛生大會（WHA）5月將在日內瓦召開。去年我國未能獲邀請參與WHA，日前傳出今年獲邀出席的可能性依舊渺茫，但政府不放棄希望。蔡英文總統今天透過推特（Twitter），分享外交部製作的國際醫療短片「阿巒的作文課」，強調台灣的醫療貢獻是全球周知。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但去年未能獲邀請參與WHA。今年WHA將於5月21日到26日在日內瓦召開。

蔡總統今天在推特分享「阿巒的作文課」短片，片中以台灣醫療團隊協助罹患「畸形淋巴血管瘤」的越南小女孩阿巒免於截肢的真實案例，彰顯台灣的愛心與尖端醫療技術，同時強調台灣參與WHO的必要性。

蔡總統在推特表示，阿巒「勇敢地接受一連串複雜的手術，也因此有了人生第二次機會」。

對於我國爭取參與WHA，總統府在今年一月間即表示，台灣人民有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，也應該被一視同仁，沒有被排除在外的道理；積極參與國際組織並做出貢獻，是台灣做為國際社會一分子的權利和義務，也是全體台灣人的共同期盼。

總統府強調，健康是普世人權，衛生防疫也不應該有國界，「世界衛生組織是世界的衛生組織，關切與服務全體人類健康是世界衛生組織的基本工作宗旨，不是來服務特定國家的政治立場」。

外交部昨天也發布新聞資料表示，為增進國際社會瞭解台灣在國際醫療衛生領域的卓越貢獻，進而支持台灣參與世界衛生大會（WHA），外交部與衛福部今年再度合作建置中英文版「台灣醫衛貢獻網2.0」（Leave No One Behind）網站（網址https://leavenoonebehind.com.tw/zh）。

蔡英文總統今天透過推特，分享外交部製作的國際醫療短片「阿巒的作文課」，強調台灣的...
蔡英文總統今天透過推特，分享外交部製作的國際醫療短片「阿巒的作文課」，強調台灣的醫療貢獻是全球周知。圖／擷自蔡英文推特（Twitter）
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