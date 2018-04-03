新竹、花蓮徵召搞定 民進黨下周提名鄭朝方、許傳盛

2018-04-03 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛。 聯合報系記者王燕華／攝影 分享 facebook 民進黨備戰年底縣市長選舉，新竹及花蓮縣提名人選確定，新竹縣將提名客家事務部主任鄭朝方，花蓮縣將提名行政院東部辦公室執行長許傳盛，4月11日中央黨部將舉行中執會通過提名。

雖花蓮縣日前陷入正國會及新潮流系內戰，不過據悉，上周蔡英文總統到花蓮進行兩天一夜拚觀光之旅，原有意參選花蓮縣長的縣議員劉曉玫親自向蔡總統表達「願退出並支持許傳盛」，民進黨在花蓮縣的布局因此明朗化。

鄭朝方是前新竹縣長鄭永金之子，2016年進入民進黨中央黨部擔任客家事務部主任，去年擔任民進黨發言人，一直都是參選新竹縣長的儲備人才。

鄭朝方加入民進黨後，一直為挑戰新竹縣長作準備，由於鄭家在新竹縣基層實力雄厚，大約可掌握一成五選票，因此許多鄭家支持者一直期待鄭朝方能參選，至於日前傳出行政院發言人徐國勇有意挑戰新竹縣長，黨內人士分析，除了徐國勇本身意願不高，另一因素是前立委徐欣瑩可能參選，若民進黨再推出一位「徐姓」候選人，勝算可能更低，因此最後由鄭朝方出線。

據悉，民進黨年底縣市長選舉將採「聯合競選」策略，桃園市、新竹市及新竹縣將聯手拚選舉，希望達到老將拉抬新面孔的輔選效果，桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅都將成為輔選鄭朝方的重要利器。