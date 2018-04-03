替台爭取參加WHA 20友邦周六將致函WHO幹事長

2018-04-03 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



第71屆世界衛生大會（WHA）將於下個月21日在瑞士日內瓦登場，據了解，我國20個友邦將於4月7日「世界衛生日」，以「邀請台灣以世衛觀察員身分參與世衛大會」為題，正式向世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提案，希望將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」列入大會議程。

世界衛生大會預計將於5月21日登場，我國去年首度未獲邀請函，中斷自2009年起連續8年以觀察員身份受邀紀錄，今年恐也無望以觀察員身份受邀。

知情人士表示，今年的目標還是希望能取得邀請函，到開會前都不會放棄，我們用盡各種方法，希望能讓各界感受到台灣的誠意，友邦協助我們進洽的動作也都沒有停過，我們也通電給所有友邦，請他們個別幫我們提案，由他們的衛生部長或外交部長提出提案，把信寄給WHO的幹事長譚德塞，依照規定，WHO收到就必須要入案，並送進總務委員會及大會辯論。

知情人士指出，今年提案和去年相同，不過提出的時間比去年提早超過一個月，因為去年是在確認不會受到邀請後，才洽友邦替我們提案，根據WHO規定，開議包括假日的六天是提案截止日，所以最晚要在5月15日以前完成提案，但是否列入議程，則需要經過總務委員會決議，會中可能開啟辯論程序。

據了解，我方正在規劃爭取在總務委員會和全會辯論，除了辯論之外，在大會發言中，我方協請所有友邦替我執言，也爭取理念相近國家都在部長5分鐘發言內「直接提到台灣」，讓WHO了解台灣不可或缺，也在規劃雙邊會議和多邊會議，希望成果比去年更好。