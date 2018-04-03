蔡總統贈禮給詩人李魁賢等七位國家文藝獎得主

相關新聞
有毒品、性侵等前科者不得任保全 立委提案修法2018-04-03 14:34
聯晚回響／終結悲歌！13民團成立兒推盟 推中央設兒少專責單位2018-04-03 14:10
聯晚回響／社安網「處處補洞」社工先成替死鬼？2018-04-03 14:07
運將疑過勞死卻排除職災 勞動部重啟調查2018-04-03 14:07
單一入會全國執業 北律籲國會勿延宕律師法修正2018-04-03 14:00
興航無預警停飛 旅行社6900萬飛了2018-04-03 12:52
政府須回應！花80億賤賣20億 網友連署核四燃料束暫緩送出國2018-04-03 12:27
民航法修正通過 刻意停飛的惡質老板恐被抓去關2018-04-03 12:27
成立兒少專責單位 立委提案擬修衛福部組織法2018-04-03 11:14
社會安全網補社工人力 社福團體：應檢討整個制度2018-04-03 10:47
地方配合款太高 兒盟憂社福恐又成多頭馬車2018-04-03 10:46
回響／13民團成立「兒推盟」 籲成立中央兒少專責單位2018-04-03 10:45
原能會：台電應釐清肇因 改善後才會同意核二再起動2018-04-03 10:31
智慧台北挨批監控校園 李明賢：先用在吳音寧及公僕2018-04-03 10:28
石虎保育燒熱情？公務員：細火慢燉 建立信任2018-04-03 10:20
Garmin將台灣列國家被道歉 游梓翔：問題的根本是台獨2018-04-03 06:41
新北「可食地景」 搶手到須抽籤2018-04-03 00:15
國產署不點頭 公有空地種菜卡3年2018-04-03 00:05
都會難找綠地 北市菜圃縮水2018-04-03 00:00
知本光電專區標出 荒野學會遺憾2018-04-02 23:40
布倫特蘭談少子化：制定家庭政策保障生育率2018-04-02 18:24
侵占國土強拆／他們不懂...明明花了錢卻被當賊2018-04-02 14:25
侵占國土強拆／住戶：三不管地帶幾十年 拆屋賠錢居民擔？2018-04-02 14:16
侵占國土強拆／住逾50年 大觀社區建堡壘抗拆2018-04-02 14:09
中國官網台灣改列地區惹議 Garmin：無政治立場2018-04-02 14:07
報派中華郵政新董事長魏健宏 賀陳旦肯定2018-04-02 13:50
Garmin有9成台灣製造 政治議題犯頭疼2018-04-02 13:50
大觀事件 那些迫遷居民的故事2018-04-02 13:27
半世紀沒人管 退輔會告大觀居民拆屋還地2018-04-02 13:27
拆我家做長照？大觀居民築防禦工事備戰2018-04-02 13:20
接任新北地院長 林輝煌：盡全力捍衛審判獨立2018-04-02 11:52
空汙沒改善李應元520辭 顏寬恒：有空辭呈先打草稿2018-04-02 11:46
超徵還稅於民 法稅改革聯盟倡連署2018-04-02 11:30
從初心、完美到完整 江振誠為何堅持回家？2018-04-02 11:27
評／每個孩子都重要！把遊戲場還給兒童吧2018-04-02 11:19
我不是共產黨 只是討生活的外勞2018-04-02 11:00
夾縫求生！赴陸教書成風潮 1000個台師變陸師2018-04-02 10:57
台灣莫成兩強爭霸祭品 台美中關係20年回顧2018-03-31 08:47
雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人2018-02-09 14:40
熱門文章
馬英九拍板基隆港軍港遷移 3日動土沒人邀他2018-04-02 20:39
孫大千批林昶佐 當年靠柯P現撇清只能在後面呷土2018-04-03 08:11
陳菊默認接總統府秘書長 孫大千：粗糙的二流劇本2018-04-03 09:28
對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？2018-04-03 08:00
政府須回應！花80億賤賣20億 網友連署核四燃料束暫緩送出國2018-04-03 12:27
「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做2018-04-03 13:45
【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？2018-04-02 18:47
推自己人戰柯P？其實綠軍最擔心的是…2018-04-03 00:31
Garmin將台灣列國家被道歉 游梓翔：問題的根本是台獨2018-04-03 06:41
韓國瑜宣布4月9日參選高雄市長 將遷戶籍到林園2018-04-03 11:31
府前憲兵新勤務服被爆不散熱 主官出面8個字霸氣回應2018-04-03 12:37
振興國旅 強打南台灣！觀光局6月起推住宿優惠2018-04-02 23:34
對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！2018-04-03 13:08
姚人多嗆黃國昌 「政治人物要看一生」2018-04-03 00:20
陳菊確定擔任府秘書長？總統府回應了2018-04-03 09:50
蔡英文送基隆的第二個大禮 基隆港軍港遷移上午動土2018-04-03 11:17
文化部「噤聲的日常」展 受邀致詞貴賓被噤聲2018-04-03 09:42
慈湖陵寢清明首度不開放 地方不以為然2018-04-03 10:35
姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當2018-04-02 20:15
靈柩潑漆遭起訴 涉案青年：有機會還是會去做2018-04-03 14:03
興航無預警停飛 旅行社6900萬飛了2018-04-03 12:52
毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球2018-04-02 17:35
不想受制民進黨？梁文傑爆：柯P希望民進黨自己提人2018-04-03 09:28
觀光局調查 去年屏東外國觀光客衰退3成32018-04-02 22:47
為何選南高屏澎推振興觀光？觀光局調查說明2018-04-03 00:00
扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美2018-04-02 18:47
三三五五奏效？車票又變難買 花蓮旅客回籠了2018-04-03 00:14
旅客雪崩下滑 墾丁清明訂房未恢復榮景2018-04-03 00:03
國防部募兵新招 軍校退校生可轉讀軍事大專院校2018-04-02 23:02
【重磅快評】土地不夠找我？蔡總統國土管理亂了套2018-04-03 10:05
軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批2018-04-03 15:32
侯友宜徒步行程意外變掃街 展現高人氣2018-04-03 10:57
抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號2018-04-02 21:30
吳沛憶找陳其邁掃街 余筱萍：我找更大咖的李亞萍2018-04-03 10:49
春燕沒來 高雄這家飯店 改養護中心2018-04-03 00:06
慈湖陵寢遭潑漆 蔣方智怡：國家若不尊重我們只有心痛2018-04-03 14:00
面對國台辦嗆聲 賴清德回嗆要陸保障言論自由2018-04-03 11:50
選舉逢廟必拜…哪些神才是候選人心頭「真愛」？2018-04-03 09:00
蔣公靈柩潑漆案 檢方起訴10獨派青年2018-04-03 11:50
陳菊北上總統府 將由副市長許立明代理市長2018-04-03 12:17
留言