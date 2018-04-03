軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



蔡英文總統上午來基隆港親自動土，宣告軍港遷移工程正式啟動。全場沒人提到為此政策拍板的馬英九，只有立委蔡適應，感謝前行政院長張善政，在卸任前一天，把軍港遷移核定文批出去。

基隆市長林右昌致詞時指出，感謝蔡總統去年3月17日來基隆，拍板基隆輕軌建設，今天總統又給基隆送來一個大禮，就是軍港遷移工程正式執行。

他稱這是基隆再生蛻變非常關鍵的兩把金鑰，輕軌已完成初步規劃，進入期末報告。軍港遷移後東岸串接到西岸全長3公里，變成是一條濱海長廊，他感謝林全前院長，在105年11月21日核定相關計畫，最重要的是核定經費20億，

林市長說，過去很多人說要協助基隆改變，但都只在口頭上，只有蔡總統以實際行動支持基隆的蛻變與發展，最明顯的就是經費的到位。

立委蔡適應指出，他105年2月上任，第一次行政院長總質詢，他告訴張善政，軍港遷移講很久了，「你還剩三個月任期，是不是應該努力推動一下」。