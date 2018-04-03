影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 盧湘婕 ╱即時報導



行政院長賴清德日前表明他的確是「台獨」工作者，引發國台辦發言人馬曉光抨擊說，賴清德頑固堅持「台獨」立場，狂妄挑戰兩岸關係現狀，是十分危險，也是不自量力的。賴清德4月3 日出席「言論自由新時代的挑戰-政府角色之省思研討會」，又再次重申自己是台獨工作者，鄭南榕的追隨者，呼籲中國大陸尊重言論自由。