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影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01聯合報 記者盧湘婕╱即時報導

行政院長賴清德日前表明他的確是「台獨」工作者，引發國台辦發言人馬曉光抨擊說，賴清德頑固堅持「台獨」立場，狂妄挑戰兩岸關係現狀，是十分危險，也是不自量力的。賴清德4月3 日出席「言論自由新時代的挑戰-政府角色之省思研討會」，又再次重申自己是台獨工作者，鄭南榕的追隨者，呼籲中國大陸尊重言論自由。

行政院發言人徐國勇也回應，中華民國是一個主權獨立的國家，從兩蔣時代，一直到李前總統、陳前總統、馬前總統，都是一貫的立場，我們並沒有退縮，也不能退縮。

行政院長賴清德4月3 日上午出席「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」。...
行政院長賴清德4月3 日上午出席「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」。記者 陳煜彬／攝影
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台獨賴清德
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