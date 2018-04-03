再嗆姚人多 黃國昌：提名黃煌雄掌促轉會是墮落決定

2018-04-03 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



總統府副秘書長姚人多與時代力量立委黃國昌為了促轉會人事案隔空駁火，今天時代力量舉行記者會繼續反對前監委黃煌雄擔任促轉會主委，要求總統府撤回此人事案，並重新考慮提出新主委人選。對於姚人多發言，黃國昌回應「他的高度他自己決定」，並嗆黃煌雄任促轉會主委是「墮落的決定」。

黃國昌說，黃煌雄擔任監委期間，為獲得青睞出賣靈魂，包庇時任檢察總長黃世銘，他反諷，若黃煌雄任促轉會主委，第一件要平復司法工作，就是幫黃世銘提起非常上訴，「說黃世銘的有罪判決是被冤枉」。

昨天姚人多對於黃國昌指黃煌雄曾撰文評論馬英九是「求官」，反諷黃國昌也曾在2016年總統大選之前肯定蔡英文。對此黃國昌回應姚人多，「他的高度他自己決定。」他也表示，對於提名黃煌雄任主委這種墮落決定，也是對促轉價值的輕蔑，糟蹋轉型正義；府方只是派一些打手、潑糞移轉焦點沒有意義。

現場有媒體詢問，4月7日言論自由日將到來，促轉會未來是否應釐清及追究時任總統李登輝在鄭南榕案的角色？對此黃國昌回應，促轉就是發掘真相，鄭南榕案是必須發掘的真相，所有參與、下令的人當然都要被追究，不知道媒體特別提李登輝的目的，但所有人都要被追究。