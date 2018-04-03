親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
傳陳菊接秘書長
慈湖潑漆案後續
藍綠各黨拚選戰
振興國旅救觀光
陳慶士論文造假
政治
軍事
綜合
合陽天擎

再嗆姚人多 黃國昌：提名黃煌雄掌促轉會是墮落決定

2018-04-03 14:34聯合報 記者丘采薇╱即時報導

總統府副秘書長姚人多與時代力量立委黃國昌為了促轉會人事案隔空駁火，今天時代力量舉行記者會繼續反對前監委黃煌雄擔任促轉會主委，要求總統府撤回此人事案，並重新考慮提出新主委人選。對於姚人多發言，黃國昌回應「他的高度他自己決定」，並嗆黃煌雄任促轉會主委是「墮落的決定」。

黃國昌說，黃煌雄擔任監委期間，為獲得青睞出賣靈魂，包庇時任檢察總長黃世銘，他反諷，若黃煌雄任促轉會主委，第一件要平復司法工作，就是幫黃世銘提起非常上訴，「說黃世銘的有罪判決是被冤枉」。

昨天姚人多對於黃國昌指黃煌雄曾撰文評論馬英九是「求官」，反諷黃國昌也曾在2016年總統大選之前肯定蔡英文。對此黃國昌回應姚人多，「他的高度他自己決定。」他也表示，對於提名黃煌雄任主委這種墮落決定，也是對促轉價值的輕蔑，糟蹋轉型正義；府方只是派一些打手、潑糞移轉焦點沒有意義。

現場有媒體詢問，4月7日言論自由日將到來，促轉會未來是否應釐清及追究時任總統李登輝在鄭南榕案的角色？對此黃國昌回應，促轉就是發掘真相，鄭南榕案是必須發掘的真相，所有參與、下令的人當然都要被追究，不知道媒體特別提李登輝的目的，但所有人都要被追究。

黃國昌黃煌雄姚人多
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01

軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32

鄭永金之子！民進黨確定派鄭朝方參選新竹縣長

2018-04-03 15:27

政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

2018-04-03 14:22

選舉錢坑又來了！支應保險費 討好村里長

2018-04-03 14:01

賴清德：言論自由 政府殺手變推手

2018-04-03 13:52

冷眼集／年輕人看不到未來 才是重點

2018-04-03 13:48

調高時薪解決派遣 學者：難！

2018-04-03 13:46

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

人權館「噤聲的日常」展 黨外人士被噤聲？

2018-04-03 13:43

沃草／反對宗教捐款透明化 宮廟主委：公開只能離婚

2018-04-03 13:13

貨運司機疑過勞死 勞部將蒐證重新認定

2018-04-03 13:02

【即時短評】解決低薪 要讓勞工看得見未來

2018-04-03 12:37

賴揆重申台獨立場 中共官媒放話通緝？

2018-04-03 12:36

派遣工立專法？學者：勞資無共識 有困難

2018-04-03 12:36

政院解決低薪方案：短期激進做法解決派遣工問題

2018-04-03 12:29

江惠民獲提名檢察總長 時力黨團提16問

2018-04-03 12:00

脫黨參選媒體問周不問侯 周錫瑋：侯應主動說明

2018-04-03 11:58

郝柏村出席校友大會 肯定兩蔣政績

2018-04-03 11:57

立院三讀 村里長保險額提高至500萬以上

2018-04-03 11:55

面對國台辦嗆聲 賴清德回嗆要陸保障言論自由

2018-04-03 11:50

國民黨推新潮T 立委走秀展示

2018-04-03 11:48

中央軍校校友會紀念兩蔣 郝柏村呼口號：消滅台獨

2018-04-03 11:46

保護小英憲兵更新應勤裝備 腿掛式槍套拔槍反應更快速

2018-04-03 11:42

賴清德:自己是台獨工作者 鄭南榕的追隨者

2018-04-03 11:35

【重磅快評】促轉會非戰場 黃國昌和陳翠蓮要的是刑場

2018-04-03 11:26

批中央能源政策不務實 國民黨團送反空汙公投連署書

2018-04-03 10:48

史為鑑抗議遭噤聲 人權館：是誤會 一開始就沒規畫

2018-04-03 10:16

周錫瑋喊行政施壓 朱立倫：盼傳言快過去

2018-04-03 10:11

【重磅快評】土地不夠找我？蔡總統國土管理亂了套

2018-04-03 10:05

文化部「噤聲的日常」展 受邀致詞貴賓被噤聲

2018-04-03 09:42

對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

2018-04-03 08:00

國民黨團擬提變更議程 民進黨團：見招拆招

2018-04-03 05:27

立委選區劃分 中選會支持公式入法

2018-04-03 00:47

中選會日夜忙… 至少兩公投併年底選舉

2018-04-03 00:41

姚人多嗆黃國昌 「政治人物要看一生」

2018-04-03 00:20

法務部：財團法人法 不是要將財團法人財產收回國有

2018-04-03 00:08

陳菊會總統 未討論新職議題

2018-04-02 23:48

抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號

2018-04-02 21:30
看更多

熱門文章

馬英九拍板基隆港軍港遷移 3日動土沒人邀他

2018-04-02 20:39

孫大千批林昶佐 當年靠柯P現撇清只能在後面呷土

2018-04-03 08:11

陳菊默認接總統府秘書長 孫大千：粗糙的二流劇本

2018-04-03 09:28

對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

2018-04-03 08:00

政府須回應！花80億賤賣20億 網友連署核四燃料束暫緩送出國

2018-04-03 12:27

【重磅快評】只准國防部放火 不准阿兵哥點燈？

2018-04-02 18:47

推自己人戰柯P？其實綠軍最擔心的是…

2018-04-03 00:31

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

Garmin將台灣列國家被道歉 游梓翔：問題的根本是台獨

2018-04-03 06:41

洪耀福：民進黨若推人柯P還贏 柯就成台灣最大尾

2018-04-02 17:07

韓國瑜宣布4月9日參選高雄市長 將遷戶籍到林園

2018-04-03 11:31

振興國旅 強打南台灣！觀光局6月起推住宿優惠

2018-04-02 23:34

姚人多嗆黃國昌 「政治人物要看一生」

2018-04-03 00:20

府前憲兵新勤務服被爆不散熱 主官出面8個字霸氣回應

2018-04-03 12:37

對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！

2018-04-03 13:08

陳菊確定擔任府秘書長？總統府回應了

2018-04-03 09:50

拆帳篷遭林昶佐嗆裝孝維 柯文哲：那也沒辦法

2018-04-02 16:08

文化部「噤聲的日常」展 受邀致詞貴賓被噤聲

2018-04-03 09:42

姚人多引文 暗酸黃國昌對黃煌雄質疑失當

2018-04-02 20:15

慈湖陵寢清明首度不開放 地方不以為然

2018-04-03 10:35

蔡英文送基隆的第二個大禮 基隆港軍港遷移上午動土

2018-04-03 11:17

毛嘉慶：黃國昌沒讓大家失望 又在公投議題上打假球

2018-04-02 17:35

為何選南高屏澎推振興觀光？觀光局調查說明

2018-04-03 00:00

不想受制民進黨？梁文傑爆：柯P希望民進黨自己提人

2018-04-03 09:28

觀光局調查 去年屏東外國觀光客衰退3成3

2018-04-02 22:47

興航無預警停飛 旅行社6900萬飛了

2018-04-03 12:52

扁又發新勇哥物語 稱美眾議員寫信盼扁訪美

2018-04-02 18:47

三三五五奏效？車票又變難買 花蓮旅客回籠了

2018-04-03 00:14

旅客雪崩下滑 墾丁清明訂房未恢復榮景

2018-04-03 00:03

國防部募兵新招 軍校退校生可轉讀軍事大專院校

2018-04-02 23:02

抵西安將祭黃陵 洪秀柱：希望兩岸一家親不是口號

2018-04-02 21:30

【重磅快評】土地不夠找我？蔡總統國土管理亂了套

2018-04-03 10:05

侯友宜徒步行程意外變掃街 展現高人氣

2018-04-03 10:57

吳沛憶找陳其邁掃街 余筱萍：我找更大咖的李亞萍

2018-04-03 10:49

靈柩潑漆遭起訴 涉案青年：有機會還是會去做

2018-04-03 14:03

春燕沒來 高雄這家飯店 改養護中心

2018-04-03 00:06

影／顛覆傳統形象 KMT潮T為女性推出桃紅腰身版

2018-04-02 15:56

慈湖陵寢遭潑漆 蔣方智怡：國家若不尊重我們只有心痛

2018-04-03 14:00

蔣公靈柩潑漆案 檢方起訴10獨派青年

2018-04-03 11:50

陳菊北上總統府 將由副市長許立明代理市長

2018-04-03 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top