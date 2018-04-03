對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！

2018-04-03 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



今年慈湖首度清明不開放，而且未來非經家屬同意，可能都不會開放參觀，作家洛杉基在臉書貼文表示，兩蔣陵寢才剛遭獨派潑漆後，今年的四月五日又「刻意」地不對外開放，也不讓人感到意外。蔡政府對兩蔣的種種只論過不輪功的羞辱行為，人民都看在眼裡。這筆帳，日後蔡政府總要還的！

洛杉基指出，獨派皇民痛恨蔣介石，「刻意」把兩蔣當殺人屠夫，對他兩人做過的種種貢獻也「刻意」視而不見、聽而不聞，並不表示其他的正常厚道台灣人不懂的感恩。

天然獨小屁孩被教導的不懂的感恩，他們日後又豈會對薄情寡義的獨派政府感恩呢？一旦兩岸關係丕變，能指望他們願意為獨派政府擋子彈嗎？

民進黨才執政兩次，就已經企圖把台灣人教育成一群冷血、不懂的感恩，只會對佔盡台灣便宜的美日政府卑躬屈膝，這樣的執政黨，真的以為自己可以永世執政，人民會對他們感恩？等他們下台後，不會以其人之道還治其人之身？

洛杉基指出，與其拿慈湖警衛「正在接受訓練」為藉口不開放慈湖，請問桃園縣的警察難道不能像新北市派警察去日夜看守蔡潔生廣袤陵墓的陣仗，也去守護兩蔣陵寢不被獨派潑漆、鞭屍？是不能還是不為？

用這種爛理由顛覆幾十年的傳統，「刻意」不讓蔣公陵寢在他逝世紀念日開放，「刻意」讓大陸客無法在清明假期間來慈湖觀光，實在很難令人信服。

蔡政府對兩蔣的種種只論過不輪功的羞辱行為，人民都看在眼裡。這筆帳，日後蔡政府總要還的！