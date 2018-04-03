貨運司機疑過勞死 勞部將蒐證重新認定

2018-04-03 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



一名呂姓貨運司機去年於3月31日載運貨物途中，爆發腦幹自發性出血，送醫急救仍無效死亡。事後家屬指控貨運業者不斷騷擾，甚至語言威脅恐嚇，上午勞團前往勞動部前陳情，要求盡速回復家屬過勞報告。對此勞動部回應表示，呂姓司機是否有過勞情況，後續將蒐證第三方進一步認定，預計2個月後結果出爐。

貨運司機呂智偉於106年3月31日工作期間，疑似過度疲勞送醫，於5月25日宣告治療無效死亡。事後家屬與業者協商多次未果，卻得到「白道、黑道都協調好了」等恐嚇。此外，勞動部將其歸納為不具過勞要件，使家屬備受打擊。呂太太說，那段期間她無暇提供工時資料，勞動部就片面認定資方說法，但實際上先生在發病前6個月，平均工時都超過300小時。

勞團今天上午到勞動部前陳情抗議，要求勞動部應盡速回復呂智偉的過勞報告。勞動部對此回應表示，對此事件深感不捨與遺憾，並對家屬表示哀悼之意。106年8月罹災勞工家屬鄭女士提供相關工作時數補充資料後，職安署就已積極處理，慎重查證，不過考量資料蒐集不全，貿然送醫師評估判斷，恐無法保障勞工及家屬權益，決定蒐集第三方資料佐證。

勞動部表示，第三方資料包括同事，送貨及出貨公司等訪談資料及相關具體佐證。勞動部職安署組長許莉瑩表示，目前該名勞工的工時超過資方提供的每月平均工時174小時，不過仍未到家屬所提的300小時。職安署目前已完成調查報告送職業病專科醫師評估中，會盡快完成醫學評估報告，送勞保局作為給付核發參考，預計2個月後結果出爐。