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賴清德：言論自由 政府殺手變推手

2018-04-03 13:52聯合晚報 記者徐偉真╱台北報導

行政院長賴清德（中）上午出席言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會，重申自己...
行政院長賴清德（中）上午出席言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會，重申自己是台獨工作者，是鄭南榕的追隨者。呼籲中國尊重言論自由。 記者蘇健忠／攝影
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大陸國台辦發言人馬曉光批評行政院長賴清德堅持台獨立場，賴清德上午說，我們有言論自由，所以他去立法院備詢時，能很誠心地說他是支持台灣獨立的工作者，他沒說主張台灣獨立，是對鄭南榕的尊重，因為他是追隨者，他是去做這個工作。

賴清德出席內政部舉辦的言論自由研討會，他說，政府在不同時期，對於言論自由扮演不同角色，過去戒嚴獨裁專制時代，政府是言論時代的殺手，但現在是民主時代，政府角色轉變成言論自由的推手。

賴清德馬曉光鄭南榕
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