政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

行政院研擬「解決低薪方案」，內容包括有效調高基本工資，尤其鎖定派遣工、臨時工等。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院研擬「解決低薪方案」，緩解勞工低薪問題，細節尚未拍板定案。知情人士表示，方案內容包括有效調高基本工資，尤其鎖定派遣工、臨時工，計畫在短期內用比較激進的作法改善低薪問題，例如調整時薪，也不排除推動「派遣勞工專法」立法。

不過，派遣專法已在勞動部討論20年，後來都不了了之；最近新任部長許銘春到立院報告，也將派遣專法列為未來施政目標，但沒有具體時間表。勞動部表示，仍在蒐集勞資雙方意見，凝聚共識。

據了解，此案始終難產主因是勞團擔心訂專法會讓派遣勞工就地合法，強力反對，官方則因派遣應採正面表列或負面表列，以及應否訂派遣勞工比率等問題，一再卡關。

行政院副院長施俊吉農曆年前提及近期將提出解決低薪方案，國發會也在2月邀請學者交換意見，日前彙整方案送交行政院。據了解，由於碰上對岸提出31項惠台政策，再加上中美貿易摩擦，導致解決低薪方案進度停擺。

知情人士指出，國發會日前討論，作法包括調整基本工資，以及控制物價等，目前最大共識仍在有效調高基本工資；短程計畫在於盤點低薪產業和工作型態，特別鎖定派遣工、臨時工等，由政府帶頭，要求參與採購公共工程業者或國營事業，為時薪臨時工或全職派遣工調高薪資，或提供租稅優惠鼓勵企業加薪或讓派遣工轉正職。

知情人士表示，我國服務業有很多派遣工和臨時工，政府有可能仿效韓國調高時薪。不過，施俊吉曾警告，韓國一下子就把基本工資調高16%，致中小企業面臨倒閉、大企業裁員，應以此為鑑，因此一般預料，時薪調整幅度有限。

知情人士強調，現行方案主要不涉及到法律層面，用行政命令處理低薪問題，但其他方向包括強化「加薪四法」、立派遣法等；不過內部討論時，與會者憂心立法過程不順利，因此不會當作解決低薪方案的主要目標。