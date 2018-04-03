【即時短評】解決低薪 要讓勞工看得見未來

2018-04-03 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



如果是老派的電玩玩家可能會知道一個有趣的專有名詞叫「十里坡劍神」。這個名詞來自於經典的國產RPG遊戲「仙劍奇俠傳」，曾有一名搞不太清楚狀況的玩家，沒發現遊戲背後豐富的故事劇情，以為整款遊戲的內容就是在第一關十里坡打妖怪。

於是他每日固定到十里坡報到，埋頭賺取微薄的經驗值，直到有一天竟然讓他練成遊戲中最強的招式「劍神」，也成為電玩界的一段傳奇。其實工作、賺取薪資正如同打電動，我們每日勞動，不外乎想賺取足夠的存款來完成生活中的夢想及目標。

如今國內青年普遍面臨低薪問題，政府正研擬「解決低薪方案」，希望能夠助年輕人一臂之力，但希望立意良善的政府別搞錯方向，誤認低薪問題在於薪資多寡。真正的問題在於年輕人能不能看得到未來。

政府要解決問題，不該急於大幅提高薪資，別說政府的工具有限，就算當真做得到，也無法根本解決問題。政府的目標應是讓工作賺錢變得有「正面預期」，讓一名勞工能在可預期的時間內取得足夠的財富買房、結婚生子、養小孩。

然而，現在的困境在於，勞工每天苦幹實幹卻深知他們完成不了生活中的各式目標，純粹為「過渡」而工作，只好假設未來不可預期，以保持對生活的樂觀。

政府所提出的方案必須說服青年，就算他們只是在十里坡打小妖怪，每日獲得不起眼的經驗值，依然能夠有一天累積足額的薪資讓他們過正常生活，看得見自己在升級，以此規劃人生。

低薪問題不只攸關薪資，更事關逐步提升的物價、居高不下的房價，以及現行的產業型態令多數勞工找不到可靠、穩定的升遷管道，導致勞工們擠在十里坡練劍，卻永遠練不成絕招。政府的長期目標理當是開闢出新的故事線，讓勞工能夠離開十里坡，但短期內至少要讓大家獲得一個看得見、可正面預期的人生目標。