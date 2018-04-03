派遣工立專法？學者：勞資無共識 有困難

2018-04-03 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



欲解決國內臨時工、派遣工等低薪問題，政府研擬調整時薪，同時鼓勵企業讓派遣工轉正職等，也不排除推動「派遣勞工專法」，但學者認為派遣法爭議多，恐無法順利推動立法，也認為國內派遣工並非全屬時薪制，政府想調高時薪來解決派遣問題，有困難。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻指出，派遣的工作型態最令人詬病之處在於派遣工與正式員工經常是同工不同酬。而我國派遣工人數正逐年增加。根據主計總處統計，我國從事部分時間、臨時性或人力派遣工去年突破80萬人大關，佔全體就業者的7.1%，較10年前增加15.5萬人，平均2008年至2017年每年成長2.4%。

其實政府早在2014年即由勞動部前身的勞委會推動「派遣勞工保護法」草案，明訂要派公司、派遣公司、派遣勞工三方的權利義務關係，並作「派遣工應與正職員工同工同酬及待遇均等」、「7項職類禁用派遣工」、「公私部門使用派遣工不得逾總雇用人數的3%」等規範，盼能讓企業減少派遣工。

然而李健鴻指出，雖然部分勞團強力反對政府立派遣法，避免派遣工合法化，但相關法案無法順利推行，他認為還是在於勞資雙方針對法案內容無法達成共識，尤其聚焦在雇用派遣工上限。

李健鴻指出，原來勞委會的方案允許經勞資協議、工會同意後可將派遣工雇用人數上限3%擴大到8%，然而企業卻希望能夠提高到15%以上，再加上勞資雙方對於派遣工工作滿一年可轉正職的條件，以及禁用派遣工企業究竟要正面表列，還是負面表列等都有意見，導致草案進度停擺，直言政府想繼續推動派遣法有困難。