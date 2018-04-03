賴揆重申台獨立場 中共官媒放話通緝？

2018-04-03 12:36 聯合新聞網 綜合報導



賴院長在立法院重申台獨工作者的立場，遭到中共官方媒體環球時報以社論嚴詞抨擊，甚至主張通緝賴院長；中興新村自凍省以來沒落以久，賴院長將研議遷都中部，是否可行？謝龍介陪您一起看時事學台語。

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