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政院解決低薪方案：短期激進做法解決派遣工問題

2018-04-03 12:29聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院研擬「解決低薪方案」，欲緩解國內勞工普遍低薪問題，但目前細節尚未拍板定案。知情人士表示，方案內容除了有效調高基本工資，將盤點低薪產業或工作型態，尤其鎖定派遣工、臨時工，計畫在短期內用比較激進的做法來改善低薪問題，包括調整時薪，也不排除推動「派遣勞工專法」立法的可能。

行政院副院長施俊吉於農曆年前接受訪問，指出將於近期提出解決低薪方案，國發會也在2月邀請學者交換意見，並在日前將研究、彙整的方案送交行政院，但至今尚未定案。據了解，由於農曆年後碰上對岸提出31項對台政策，再加上中美貿易摩擦，讓行政院業務量劇增，導致解決低薪方案的討論進度停擺。另一方面，黨政人士說，施俊吉做事謹慎，希望確定方案能夠具體執行才願意拿出來向外界報告。

國發會日前邀請學者討論解決低薪方案，做法包括調整基本工資，以及控制物價等。知情人士指出，目前討論出很多不同方向，但最大的共識仍在於有效調高基本工資。另外，政府的短程計劃在於盤點低薪產業和工作型態，特別鎖定派遣工、臨時工等，要在短期內施以激進做法，內容包括由政府帶頭，要求參與政府採購公共工程業者或國營事業，為時薪臨時工或全職派遣工調高薪資，或提供租稅優惠鼓勵企業加薪或讓派遣工轉正職。

知情人士並表示，我國服務業有很多派遣工和臨時工，情況與韓國相似，有可能仿效韓國調高時薪，對他們進行直接的幫助。然而，施俊吉曾警告。韓國一下子就把基本工資調高16%，以至於中小企業面臨倒閉、大企業裁員，我國應該以此為戒，預料時薪調整的幅度有限。知情人士強調，現行方案主要在於不涉及到法律層面，用行政命令來處理低薪問題，但其他方向上也包括強化「加薪四法」，同時不排除立派遣法，不過內部確實討論過，認為立法過程恐怕不會很順利，不會作為解決低薪方案的主要目標。

至於物價方面，知情人士說，物價並沒有涵蓋在解決低薪方案的討論當中，但在全盤的經濟計畫中，政府的目標是盡量把物價維持在相對穩定的水準，不讓經濟成長的果實被物價吃掉，強調台灣不同於歐美日，一定會穩定物價，最好的情況是薪資明顯上升後，電價、物價要調整再說。

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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