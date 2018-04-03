沃草／反對宗教捐款透明化 宮廟主委：公開只能離婚

【沃草記者／廖昱涵】 立法院報導

南投龍善宮榮譽主委范思筠指出，其實自己捐善款一直沒有讓丈夫知道，若公布後恐只能走上離婚一途（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

宗教團體是否該適用《財團法人法》公開財報？南投龍善宮榮譽主任委員范思筠今（2）於立法院《財團法人法》公聽會中表示反對，表示宗教是輔助國家的重要夥伴，政府做不到的事需要靠宗教團體輔助，抨擊政府怎麼「現在一轉頭就要訂法跟你規範？」更爆料自己的捐款一直都沒有給丈夫知道，若信徒捐錢都要公佈，未來「要繼續做公益只有離婚一途」。

立法院司法法制委員會在中國國民黨立委吳志揚等人提案下，要求《財團法人法》草案逐條審理前加開兩場公聽會以釐清是否有侵害宗教自由之嫌，今日為第一場。

反對理由百百款：怕被勒索、檢舉部隊橫行、恐被離婚

覺培法師出席《財團法人法》草案公聽會指出，若宗教團體公開財報，恐造成信徒被勒索綁架、侵犯隱私、檢舉部隊橫行的狀況。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

范思筠說：「因為我的信仰，讓我每天工作14小時都不會累，我覺得我要做公益。」並指出不論做家暴安置、兒童中途之家等都要靠宗教團體，臺灣各宗教扮演輔導國家的要角，「我想台灣的宗教就是台灣軟實力，它扮演淨化人心外交工作。」

中華人間佛教聯合總會秘書長覺培法師也大力反對公開財報，她說因為有教友反映若公開捐款內容，恐成有心人士勒索、綁架的對象。覺培法師認為，政府捐贈的財團法人因涉及國安機密依法可不用公開財報，而宗教也有保護教友的義務。

除了怕信徒被勒索綁架外，覺培法師也指出每個人有自己的信仰隱私，宗教團體不應該擅自公開：「在家庭中有不同信仰，彼此保有有自己的隱私，家人都不願公開了，我宗教團體可以幫他公開嗎？這樣對信徒沒有安全感。」

覺培法師也認為，一旦宗教團體適用《財團法人法》公開財報後，可能出現「不法」檢舉部隊造成社會「亂象」。她指稱有一種跑遍街頭巷尾檢舉沒開收據的檢舉部隊，「讓政府很忙碌」。並說這樣恐怕「造成有一天我們神父、牧師、法師被檢舉，未來常常出現在法院，這都很莫名其妙。」

法師：宗教團體一直受監督甚至更自律 勿污名化

淨耀法師表示支持修法規範，但宗教不應與其他團體放在一起。並強調宗教界自身的戒律比一般法律更嚴格，社會不應污名化宗教團體。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

覺培法師也自清，一直以來寺廟內部有信徒大會監督，若以人民團體方式出現也有會員大會監督，不論宗教團體出現的任何面貌都受政府監督。她希望政府不用要醜化的角度來看宗教信仰和團體，甚至有立委說宗教是「善霸」或覺得「好像寺院好像有什麼不可告人的」。

「人本來就有貪婪本性，所以事情要做好一定要有法的規範，這是必然性。」新北市佛教會理事長淨耀法師表示支持立法，只是把宗教團體與各個多元的財團法人放在一起似乎不妥，應予以分類。他再度強調：「我們宗教界有我們宗教界的戒律，這本來就民間的法律更嚴格，不要去污衊宗教的神聖性，宗教講奉獻，它不是佔有。」

學者：看不出排除宗教團體適用的正當性

對於宗教團體是否應有適用上的排除優待，淡江大學公共行政學系助理教授凃予尹則表示不然。他指出，有些宗教團體冠上「社團法人」的名稱，當然需要適用，這只是個「假議題」。並基於「特別法優於普通法」的原則，凃予尹表示宗教團體「若真的有這麼了不起的特殊性」可以在特別法中規範，並指出《財團法人法》其實已是最低程度的管制。

凃予尹也質疑，如果只是涉及財務公開，到底有怎樣的正當性不該管？個人隱私的疑慮不是是只有宗教團體獨有，其他公益財團法人也會碰到，立法機關應該一般性的去設想公開與否。

內政部：宗教團體有特殊性 應適度排除

內政部常務次長邱昌嶽表示，內政部過去對於宗教團體，一直以來都是以「促進扶助」代替「管理監督」。但還是發生問題，為了宗教團體的發展，仍要以法規範。

邱昌嶽表示，應考慮宗教特殊性，在未來宗教專法的空窗期中，應該給予特別處理與考量，《財團法人法》部分規定應適度排除。並表示宗教專法「最後一哩路不遠了，請再給我們時間」。

吳志揚主持會議時也不斷發表意見：「宗教團體都很善良啦，不管他也會自己管，他們比任何人都愛惜羽毛」，呼籲宗教團體的管理跟世俗可能要有所不同，立法機關不要忽略宗教的基本教義和傳承方式。