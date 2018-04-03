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江惠民獲提名檢察總長 時力黨團提16問

2018-04-03 12:00聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

總統蔡英文提名現任高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民為新任檢察總長，對此，立院時代力量黨團今日召開記者會，時代力量立委黃國昌對江惠民提出「16問」，其中包含2014年前總統馬英九就徵詢江出任檢察總長，但為何不接任？還問，是否認為前檢察總長黃世銘應該受到彈劾等問題。

黃國昌指出，過去偵查不公開原則屢屢遭破壞，他想問新任檢察總長對偵查不公開原則，有什麼措施或應對；檢察體系監督究責體系，又如何改革，汰換不適任的檢察官。

黃國昌強調，美國檢察總長可說是第十位大法官，對刑事審判體系、刑事追溯犯罪，在檢察一體下，可說位高權重，是必須經總統提名、國會同意的重要職位；因此希望未來立院審查程序中，江惠民能對時力的提問具體表達看法。

黃認為，過去檢察總長不是被彈劾、就是辭職，從來沒有人幹滿任期，而即將卸任的檢察總長顏大和只是「少數例外」，長期下來，是嚴重傷害人民對司法的信心。

以下為時代力量對檢察總長被提名人提出十六道問題，分為「檢察總長操守分際」、「人事改革」、「公開透明的檢察體系與權責」三大項：

一、檢察總長操守分際

（1）2014馬英九總統是否曾徵詢您出任檢察總長一職，請問您為何不接任？

（2）請問您是否認為黃世銘應該受到彈劾？

（3）對於政治高層，是否能拒絕任何形式之私下接觸行為，同時嚴守不主動「報告」個案，不因受總統提名而對其洩漏偵查中案件內容？

（4）是否同意建立關切回報機制，對於承辦中案件杜絕關說，如實回報並接受檢驗？

二、人事改革

（1）請問您是否同意檢察人事應朝向內外部民主化之發展，例如就檢察官人事審議委員會之組成，加入外部委員，以平衡法務部長、檢察總長權力；及改善檢察官內部票選推薦制度，如廢除論資排輩的勾選名單制？

（2）請問您是否支持一審主任檢察官之產生，應以檢察官票選推薦為原則？

（3）請問您是否支持檢察官一二審人事採輪調制度？

三、公開透明的檢察體系與權責

（1）請問您認為應如何落實偵查不公開，減少媒體干預及人民公審等情形？

（2）請問您是否認同檢察體系應建立完整監督及究責機制，例如具指揮監督權之上級檢察長、主任檢察官，於承辦檢察官對於其所起訴或不起訴案件，具程序或實體面上重大缺失時，應一同究責？

（3）對於落實檢察官候補與試署制度有何看法？

（4）請問您是否支持就檢察官評鑑機制進行變革，以適時淘汰不適任或濫權(濫權起訴、上訴、誘導訊問等)之檢察官？對於目前檢察官淘汰機制是否滿意？

（5）請問您對於檢審分立所持之立場為何？ 是否贊成將培養法官與檢察官之訓練過程分開獨立？

（6）請問您認為「檢察一體」與檢察官偵查犯罪獨立不受干涉之概念，是否相衝突，若具衝突時，兩者間該如何協調權衡？又實務上應如何避免「檢察一體」受到濫用？

（7）請問您對於法務部日前成立之「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」運行成效，是否滿意？

（8）請問您對於現行冤案審查機制，如非常上訴、再審等是否支持，及對於防止冤案產生有何具體想法？

（9）請問您未來若就任檢察總長，對於近日重開啟再審程序之蘇炳坤案，將採何種上訴立場？

時代力量黨團總召徐永明、立委高潞.以用、立委黃國昌、立委林昶佐(左至右)，對新任...
時代力量黨團總召徐永明、立委高潞.以用、立委黃國昌、立委林昶佐(左至右)，對新任檢察總長提出16項問題。記者林麒瑋／攝影
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時代力量江惠民黃國昌
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