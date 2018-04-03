立院三讀 村里長保險額提高至500萬以上

2018-04-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



今天立法院三讀通過，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正案，政府應編列預算支應村里長保險費，傷害險投保保險金額應在新台幣500萬元以上。

2年前台東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍勘災遭土石流活埋，因村里長不適用因公殉職撫卹規定，家屬只領到「各級民意代表及村里長福利互助辦法」中8萬元的「喪葬補助費」，引發討論。

現行法明定，村里長由鄉、鎮、市、區公所編列村里長事務補助費，每村里每月新台幣4萬5千元，因職務關係，得由鄉、鎮、市、區公所編列預算，支應健康檢查費、保險費，最高標準比照鄉、市民代表會代表。

立委初審時曾提案修法，將村里長團體保險的保險金額訂為1000萬元或是1200萬元。內政部長葉俊榮在法案初審時說，雖可提高村里長執行職務時的人身保障，但投保金額過高，恐影響保險業者承保及村里長投保意願，因此經協調後將金額協調在500萬以上。

三讀通過條文明定，鄉鎮公所編列保險費預算，應包含500萬元以上傷害保險的保險費金額，施行日期則訂在107年12月25日，與下一屆村里長任期銜接。

三讀通過後，國民黨立委鄭天財登記發言表示，村里長服務項目從接受陳情、地方建設、治安到政令宣導，橫跨行政院各項目，僅提高保險費這樣的修正還是有限，他還是希望能將編列春節慰問金跟為民服務預備金，認為有其必要性。