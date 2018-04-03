面對國台辦嗆聲 賴清德回嗆要陸保障言論自由

2018-04-03 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，賴清德頑固堅持「台獨」立場，狂妄挑戰兩岸關係現狀，是十分危險，也是不自量力的；行政院長賴清德今天出席活動時，重申台獨立場，說因為我們有言論自由，所以他去立法院備詢時能很誠心地說他是台灣獨立的工作者，並說他沒說主張台灣獨立是對鄭南榕的尊重，「因為我是追隨者，我是去做這個工作」，還說要提醒中國保障言論自由，因為這是普世價值。

賴清德今天出席內政部舉辦的「言論自由新時代的挑戰—政府角色」研討會，致詞時提到政府在不同時期，對於言論自由扮演不同角色，他以台語致詞，還玩諧音遊戲，表示在過去戒嚴獨裁專制時代，政府是言論時代的「殺手」，但現在是民主時代，政府角色轉變成言論自由的「推手」。

賴清德說，以前有報禁、黨禁，人民沒有集會結社自由，連要說什麼語言都會被管，布袋戲角色史艷文不是被藏鏡人打敗，而是被政府打敗，因為他被規定不能說台語，結果收視率被大大影響；賴清德說，鄭南榕為了要有百分之百的言論自由，創辦刊物，最後因為拒絕被捕而自焚殉道，但也因為這樣，換來我們有言論自由，及對自由民主的支持。

賴清德說，4月7日是言論自由日，現在是民主時代，大家都能說他對國家的導向，能說自己主張台灣獨立，他做為行政院長在立院備詢時，也能誠心地跟立委說他是台灣獨立的工作者，「我沒說我主張台灣獨立，是對鄭南榕先生的尊重，因為我是追隨者，我是去做這工作」，並說要在言論自由日時提醒中國，要保障言論自由，因為這是普世價值。