中央軍校校友會紀念兩蔣 郝柏村呼口號：消滅台獨

2018-04-03 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



為了抗議民進黨政府推動促轉條例「去蔣化」，中央軍事院校校友總會從1月起發動「捍衛中華民國，捍衛兩蔣歷史定位」連署活動，號稱獲得360萬人以上的支持。今天校友總會在中正紀念堂自由廣場舉行大會。前行政院長、也是陸軍官校12期校友的郝柏村，帶領群眾呼口號：「消滅台獨！」「中華民國萬歲！」

中央軍校校友總會理事長、前國防部長嚴明說，今天的追思致敬活動，是共同對身為國民革命軍之父的蔣公表示懷念感恩。民國38年政府播遷來台，國家局勢嚴峻風雨飄搖，蔣公確定台灣安全，奠定台灣經濟發展基礎，如今少數偏激人士污衊抹黑的行為，令人不齒。尤其促轉條例為了去蔣與清算鬥爭，選擇性切割歷史，「大開殺戒」。慈湖的潑漆事件令人痛恨，執政當局卻不置一詞，形同認同這種作為。因此今天軍校校友重返紀念堂，就是要正告政府，還原歷史真相，妥善維護中正紀念堂，促進社會和諧，捍衛中華民國，就是捍衛臺灣人民的福只與安全。

嚴明也表示，校友總會針對軍人年改已準備好說帖，向立委報告訴求與建議。追求目標和「八百壯士」與其他軍系社團一樣，要求不溯既往、信賴保護、要尊嚴、反污衊。在此籲請後備軍人與眷屬站出來，為權益、反台獨、捍衛中華民國努力。

這場活動約有500人參加，其中退役上將超過20人，包括郝柏村、唐飛、黃幸強、陳廷寵、王若愚、王文燮、李楨林、曾金陵、陳鎮湘、費鴻波、苗永慶、季麟連、李天羽、夏瀛洲等。