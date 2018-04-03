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蔡總統：中央會支持基隆 讓基隆再現風華

2018-04-03 11:36經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

蔡英文總統今（3）日上午出席台灣港務公司「基隆港軍用碼頭及威海營區遷建工程」動工典禮，肯定基隆市長林右昌提出的「微笑港灣」計畫，充分利用基隆市區的港區空間，打造最美、最實用的市內港灣；蔡總統表示，中央會支持基隆，讓基隆再現風華。

總統致詞時表示，基隆港是全台灣最特別的港，因為它座落在市區的核心裡面，也是百年港口，不僅是海運進出的重要商港，更是具有重要軍事戰略地位的軍用碼頭；因此，今天在場人員，除了基隆市政府以外，還有交通部、國防部，以及承辦興建工程的台灣港務公司，這也顯示基隆港與眾不同的地位。

總統提及，過去基隆港的航務、關稅、進出口、貨櫃、倉儲等產業發達，成就了基隆的繁榮發展。不過，時至今日，由於許多產業在進步，基隆港也在轉型，例如東4、東5軍用碼頭及威海營區，長期以來，將東岸分隔開來，阻斷了交通動線，也影響基隆港的運營效果。總統指出，基隆要發展，必須要將關節打通。林市長提出了「微笑港灣」計畫，要把全基隆市區的港區空間做充分的利用，讓港市並進，為基隆、為台灣，打造最美、最實用的市內港灣。

針對林市長提出的計畫，總統強調，軍港遷移就是這計畫中最關鍵的一塊拼圖。將軍事用途的基地遷移到更重要的戰略位置，同時釋出市區的港區空間，還給基隆一個嶄新的發展機會。總統認為，這是一項非常艱困的任務，過去從來沒有任何人敢挑戰。但是，這是林市長從上任以來花了非常多的心力，要解決的問題。此外，蔡適應委員居中聯繫、協調的努力，也是軍港遷建成功的大功臣。

總統提到，今天軍用碼頭遷建工程能夠順利動土，讓大家看見，中央部會與地方政府、區域立委團結一心，一起努力的成績。她說，遷建軍港，除了決心與專業，更需要卓越的協調能力，她要再度肯定林市長。

總統說，這次成功的協調經驗提醒我們，只要大家齊力同心，一起想辦法，沒有不能解決的問題。林市長用他的魄力與專業，為基隆帶來改變。總統說：「中央一定會支持基隆，讓基隆再現風華！」並預祝工程圓滿順利，為地方開啟嶄新的一頁。

基隆港碼頭國防部
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