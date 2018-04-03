【重磅快評】促轉會非戰場 黃國昌和陳翠蓮要的是刑場

2018-04-03 11:26 聯合報 主筆室



總統府副秘書長姚人多和時代力量黨主席黃國昌之間的戰火，不只是大綠小綠之間矛盾的直接反映，也是藍綠結構性衝突的間接表現；不但說明了想找一位勉強能為藍綠接受的人物的困難，更凸顯了蔡英文恐難擺脫深綠獨派挾制的困境。

黃煌雄內定擔任促轉會主委，不但台大歷史系教授陳翠蓮因此拒絕出任促轉會委員，黃國昌更是連日開砲，終於引發姚人多在臉書上公開反擊；甚至黃國昌第一個跑到姚人多臉書留言開嗆後，姚人多也繼續貼文回敬。

黃國昌對黃煌雄最主要的質疑之一，是黃煌雄在2008年馬英九當選和2016年蔡英文當選後，都發表文章「盛讚」新總統；黃國昌批評黃煌雄的「超越藍綠」，就是「永遠拍對當權者的馬屁」。

其實如果細讀黃煌雄2008年「魔咒已破，鞏固台灣民主」和2016年「執政失靈與思想準備——蔡英文將完全執政4年或8年？」二文，黃煌雄的立場一貫、觀點一致，都是提醒新總統應該記取前朝「執政失靈」的興衰教訓。

不過，從陳翠蓮和黃國昌的例子來看，馬英九的當選，並沒有像黃煌雄2008年所形容的突破台灣政治發展最後一道魔咒——族群的藩籬；而蔡英文的當選，反倒很快就面臨黃煌雄2016年所提「執政4年或8年」的大哉問。

黃煌雄的文章，的確表現了打破族群藩籬的高度。姚人多也形容，第一次見黃煌雄時，黃煌雄劈頭就問他是不是「芋頭蕃薯」，他說是，然後黃煌雄「臉上露出很歐吉桑的微笑」；顯現的是族群融合這件事對黃煌雄的意義。

然而，族群融合或超越藍綠這件事，對陳翠蓮和黃國昌而言，卻完全不是那麼一回事了；也因此，黃煌雄對促轉會所抱持「真相、公義、和解」的態度，在陳翠蓮和黃國昌看來，也有完全不同的定義。

對陳翠蓮和黃國昌而言，真相，彷彿是戴著政治與意識形態眼罩，唯我獨尊，徹底壟斷對台灣歷史解釋權力而定義的片面真相；公義，也恐怕是偏狹的族群沙文主義，加上逾法毀憲而無限上綱的政治報復主義；而和解，那只能是背負原罪者自行獻首伏地乞和了。

至於族群融合呢？黃煌雄還原歷史，連結了蔣渭水與孫中山，但從陳翠蓮和黃國昌的反應來看，因為反中仇中，反而要刻意遮掩台灣先賢的中國連結，如果掩蓋不住，就不惜閹割先賢的中國情懷。

對黃煌雄來說，促轉會不是戰場，而是要和解；對黃國昌和陳翠蓮而言，促轉會也不會是戰場，而根本就應該是刑場。促轉會未來會不會出現內戰或引發大綠小綠相互尋釁，能否避免繼續拉扯藍綠、撕裂社會，恐難樂觀。