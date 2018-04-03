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慈湖陵寢清明首度不開放 地方不以為然

2018-04-03 10:35聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

慈湖清明節不開放，通往蔣中正陵寢的側門也封閉。記者鄭國樑／攝影
慈湖清明節不開放，通往蔣中正陵寢的側門也封閉。記者鄭國樑／攝影
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桃園市大溪慈湖蔣中正陵寢228當天遭潑漆後一直關閉，暫停開放參觀，造成遊客人數銳減至少一半，負責管理的後備司令部也以「要徵得家屬同意才能開放」為由，表示目前為止，清明連續假期一樣不開放。也是陵寢數十年來第一次在清明節不能進入謁陵。

立法委員陳學聖今天上午隨同中國國民黨主席吳敦義等人前往慈湖謁陵，他和在地市議員楊朝偉、李柏坊都認為理由太牽強「只是藉口」，陳學聖強調問是重點在於「政府有沒有誠意」，蔣中正陵寢是慈湖精神所在，以往清明節有不少人專程到慈湖謁陵，政府要是有誠意就要儘速加派人手管理完成安全措施，不加人主管部門很難承擔風險。

市議員楊朝偉、李柏坊認為不對外開放的情況有必要檢討。楊朝偉指出，經過波漆事件後，慈湖陵寢所在位置其實已經恢復原狀，但是一直不開放，現在逛慈湖只能到遊客服務中心或到兩蔣公園走走，後慈湖導覽路線從過百吉隧道下車，走進去還看不到陵寢門口就要原路折返，大家覺得失去意義。李柏坊認為遊客人數減少大半值得政府注意。

中國國民黨主席吳敦義今天率中央黨部人員到慈湖謁陵，黃復興黨部和桃園市黨部都動員參加，因為不對外開放，媒體除了搭黨員乘坐的遊覽車進入，其他方式都被擋在臺7線側門口。吳敦義率黨員向陵寢獻花、默哀並未致詞，全程約40分鐘後離開。

吳敦義（右）和副席主曾永權、郝龍斌、立法委員陳學聖（後右3）到大溪謁陵。圖／中國...
吳敦義（右）和副席主曾永權、郝龍斌、立法委員陳學聖（後右3）到大溪謁陵。圖／中國國民黨桃園市黨部提供
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吳敦義率黨員到慈湖謁陵，看得出經過潑漆事件後已全恢復原貌，但是清明連續假日仍不開...
吳敦義率黨員到慈湖謁陵，看得出經過潑漆事件後已全恢復原貌，但是清明連續假日仍不開放。圖／中國國民黨桃園市黨部提供
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慈湖吳敦義蔣中正潑漆
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